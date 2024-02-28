Как научить ребенка высидеть 45 минут на уроке: психолог дала совет родителям и объяснила, почему важно иметь время на себя

Родители должны уделять время для себя и объяснять детям об ограничениях. Таким образом, у мальчиков и девочек формируются границы, интеллигентность, уважение к другим людям и к себе. По мнению семейного психотерапевта Светланы Арефнии, именно это поможет детям в дальнейшей жизни, в том числе и в умении высиживать 45 минут урока.

Об этом специалист рассказала в интервью программы Слава+. Она посоветовала родителям договариваться с детьми о времени, которое они могут проводить вместе, и не забывать оставлять его на себя.

"Это прекрасно, если договариваются, если не забывают о себе, если детям объясняют, что могут быть в жизни ограничения. Тогда дети потом не сталкиваются с тем, что учительница говорит всем сидеть 45 минут, а кто-то не может сидеть на месте, потому что ему нужно что-то делать, куда-то бежать, его не приучили к этому", – сказала психотерапевт.

Она добавила, что у детей должно формироваться понимание границ, в частности, что есть время для родителей, их комната или кабинет отца, в которые нельзя заходить.

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Во время интервью Слава Демин привел в пример опыт Марички Падалко и рассказал, что у них с мужем есть договоренность с детьми. Согласно ей, взрослые доступны до 9 часов вечера, после чего все время принадлежит только им, а две их дочери и сын могут заниматься своими делами. Специалист отметила, что ей это нравится и это отличный пример в такой ситуации.

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