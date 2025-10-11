Как назвать по-украински гроздь: есть несколько вариантов

Слово "гроздь" часто можно услышать в быту, когда речь идет о скоплении ягод – винограда, калины или цветов сирени. Однако оно не относится к литературному украинскому языку.

Эта лексема считается русизмом. Зато украинский язык имеет несколько красивых и правильных соответствий. OBOZ.UA рассказывает, чем заменить языковую кальку.

Вместо слова "гроздь" следует употреблять:

кетяг винограду, кетяг калини, кетяг ягід – це найпоширеніший і нормативний варіант;

– це найпоширеніший і нормативний варіант; гроно винограду, гроно ягід – теж літературне слово, доречне у художньому чи урочистому стилі;

– теж літературне слово, доречне у художньому чи урочистому стилі; китиця – вживається, коли йдеться про суцвіття або невелике скупчення квітів чи плодів, наприклад: китиця бузку, китиця черешень.

Например:

Кущі винограду облипли блідо-зеленими кетягами, кукурудза по ланах розпустила коси (Михайло Коцюбинський)

Під вікнами Волиної квартири.. повісив свої грона бузок (Юрій Яновський).

А кучері були, мов грона рясні (Леся Українка).

Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід (Леся Українка).

Итак, вместо "гроздь винограда" на украинском правильно будет сказать "кетяг винограду" или "гроно винограду". Эти слова звучат естественно, благозвучно и соответствуют нормам современного украинского языка.

Кстати, культовый роман американского писателя Джона Стейнбека "The Grapes of Wrath" также иногда ошибочно переводят как "Гроздья гніву", обращаясь к русскому варианту "Гроздья гнева". Правильный нормативный перевод – "Грона гніву".

