Вариантов хватает: как на украинский перевести ''утренник'', ''бред'' и ''транжира''

Многие украинцы, даже общаясь на родном языке, иногда употребляют русизмы или слова с калькированным значением, не задумываясь, что в украинском есть собственные соответствия. Одним из таких примеров является слово "утренник", которым десятилетиями называли детские утренние праздники в садиках и школах. Также мало кто знает, как перевести "транжира" и "бред".

Видео дня

Хотя большинство хорошо знает, что эти слова происходят из русского языка, многие не уверены, как их заменить. Об этом рассказала украинский филолог Алина Острозкая.

Как будет на украинском "утреник"

Часто можно услышать универсальное "свято" или уточненные названия вроде "Свято весни", "Свято до Дня матері", "Новорічне свято". Однако украинский имеет собственные красивые слова, передающие суть этого явления.

Если воспользоваться буквальным переводом, "утренник" – это "ранок". Но такой вариант не содержит оттенка торжественности. Ведь речь идет не об обычном начале дня, а о праздничном мероприятии для детей, обычно с концертными номерами, стихами, песнями, танцами и костюмами.

Языковеды и пользователи сети предлагают несколько вариантов, которые могут полностью заменить русизм:

святранок – лаконичное и одновременно понятное слово, сочетающее в себе и время проведения (утро), и праздничный характер;

– лаконичное и одновременно понятное слово, сочетающее в себе и время проведения (утро), и праздничный характер; ранковичок – теплый, уменьшительно-ласкательный вариант, хорошо подходящий для детского контекста;

В расписании мероприятий детсада или школы можно писать "Святранок ко Дню матери" или "Весенний утренник". В разговоре с родителями или детьми также органично будет звучать "утренний праздник".

А на сайте Словотвір также предлагаются такие альтернативные версии:

святечко;

ранковик.

Таким образом, замена привычного "утренника" на исконно украинские слова не только обогащает речь, но и поддерживает нашу культурную идентичность.

Как сказать на украинском "бред"

Слово "бред" на украинском имеет немало колоритных соответствий:"маячня", "маячіння", "бридня", "нісенітниці", "дурниці", "безглуздя".

А если нужно передать еще более эмоциональную окраску, то можно сказать: "казна-що", "чортзна-що", "чортибатька-що" або навіть "химині кури".

Как назвать на украинском "транжиру"

"Транжира" тоже имеет свой набор украинских соответствий. В зависимости от контекста это может быть "тринкало" – легкомысленный человек, который бездумно тратит деньги, или "марнотратець" – более официальный и художественный вариант.

Такие лексические замены не только помогают избегать калек, но и делают язык богаче и эмоциональнее. Используя аутентичные украинские синонимы, мы возвращаем в речь старые, почти забытые слова и меткие выражения, которые сохраняют атмосферу народной культуры.

Также OBOZ.UA рассказывал, что украинскому языку присущи двойные ударения. Но для многих может стать неожиданностью двойное ударение в таком слове как "докладчик". Подробнее об этом – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA объяснял значение благозвучного глагола "зоріти".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.