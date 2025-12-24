Как назвать украинским новогоднюю 'хлопушку'

В разговорной лексике до сих пор употребляются слова, которые не относятся к литературному украинскому языку. Особенно часто это случается в сфере бытовых и праздничных названий. Использование нормативных соответствий способствует очищению речи от суржика и заимствований.

Одним из таких примеров является название популярного новогоднего аксессуара.

Обязательным атрибутом веселых праздников – Дня рождения, Нового года, девичника или гендер-пати – является разноцветное или блестящее конфетти, которое в воздух выбрасывает так называемая "хлопушка".

Однако это слово не является нормативным в украинском языке. "Хлопушка" – россиянизм, который не относится к литературной украинской лексике. Правильный украинский аналог этого слова – хлопавка.

Хлопушка – это игрушка или праздничный аксессуар в виде бумажной трубочки, которая при разрыве издает резкий звук и рассыпает конфетти. Происхождение таких изделий уходит в глубокую древность: первыми изобретателями считают китайцев, которые использовали бамбуковые палочки для создания громкого звука.

В XIX веке англичанин Томас Смит, владелец кондитерской лавки, решил удивить клиентов и начал продавать пакетики с конфетами и маленькими подарками. В 1850-х годах он добавил к ним механизм, который при разрыве создавал характерный звук и выбрасывал конфеты или искры.

Слово "хлопавка" происходит от глагола хлопать, что точно передает функцию предмета – создания короткого резкого звука, похожего на хлопок или хлопок.

