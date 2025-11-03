'Как не надо писать'. Сеть покорила обучающая игра для первоклассников: учителя и дети в восторге от 'кривулек'

Учительница начальной школы Татьяна Гребенюк поделилась игрой, где дети учатся, как не нужно писать буквы. Для этого педагог использует "кривульки" при написании букв.

В заметке в Facebook учительница объясняет, что сначала со школьниками рассматривает букву, которую начинают изучать. Далее дети смотрят короткое видео, как правильно писать букву ручкой.

"Мои первоклассники так привыкли к упражнению "Как не надо писать", что сами напоминают, чтобы я написала на доске эти кривые буквы. На самом деле этот прием работает очень хорошо!", Сначала рассматриваем букву, смотрим или короткое видео (1-2 мин) как правильно вести ручкой, или я показываю на доске или на экране телевизора", – объясняет педагог.

После этого она пишет на доске различные виды, как не нужно писать букву, а дети это комментируют и говорят, какую именно неточность они увидели. По словам педагога, когда она пишет кривые буквы, то дети смеются над этим. Однако, когда школьники посмеются, то пишут гораздо лучше, ведь видели как этого не стоит делать.

Гребенюк также поделилась, что когда кто-то из школьников говорит, что не умеет писать какую-то букву, то они вместе с детьми проговаривают волшебные слова: "Не говори не умею, а говори – научусь! Я тебя буква "И" совсем не боюсь!" После этого педагог берет детскую руку и пишет вместе со школьником.

Коллег педагога поразил такой способ обучения и большинство из них рассказали, что тоже его использует. Кроме того, дети выбирают "королеву" кривулек, а некоторые просят проводить такой урок в 4 классе.

"Да, это действенный метод. Среди написанных мной на доске букв-кривулек ученики выбирали лучшую "королеву".

"Я также использую это упражнение. И тоже заметила, что даже когда сама забываешь, то дети напоминают об этом".

"А мои детки и в 4 классе любят выбирать королеву или среди букв, или среди цифр!"

