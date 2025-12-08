Как образовать 11 квадратов? Хитрая головоломка со спичками

Головоломки с фигурами из спичек становятся все более популярными в интернете. Все потому, что они позволяют задействовать больше когнитивных навыков и лучше развить логику и креативное мышление. Смотрите фото ниже.

Видео дня

Задача, которую публикует сегодня OBOZ.UA будет не из простых даже среди головоломок со спичками. Перед вами четыре квадрата, выложенные этими палочками. Вам нужно сделать из них 11 квадратов, убрав 1 спичку и передвинув 4.

Согласитесь, задача совершенно нестандартная. Подобные задания тренируют пространственное мышление, внимательность и логику, заставляют мозг искать нестандартные решения. Ведь очевидного ответа такая головоломка не имеет – здесь нельзя просто заметить правильный ответ или логически его обосновать. Придется перебрать в голове различные варианты.

А ответ на головоломку с четырьмя квадратами из спичек мы публикуем ниже. Вместе с объяснением.

Итак, чтобы правильно ответить на эту задачу, необходимо убрать среднюю вертикальную спичку в нижнем ряду (хотя, можно и в верхнем, если вы решаете задачу зеркально). Теперь в этом ряду осталось 4 спички, которые нам нужно переложить. Сделайте из них крестообразные перемычки внутри верхних квадратов.

Вам кажется, что так образовалось 8 квадратов? Присмотритесь внимательнее – здесь также можно разглядеть две больших фигуры: две по бокам (красные) и одну в центре (синюю). Вместе и получается 11 квадратов, как того требовали условия задачи.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее замысловатую задачу, где нужно было переложить одну спичку, чтобы на картинке с крестом образовался квадрат.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.