Как образовать феминитив от слова 'ватажок': какие есть варианты

Новое правописание украинского языка нормировало использование феминитивов. И от большинства названий профессий или занятий они образуются достаточно просто и понятно. Впрочем, такие слова как "ватажок" порой вызывают трудности даже у экспертов.

Как назвать руководителя группы, если это женщина, разбирался OBOZ.UA. Здесь можно пойти как прямым путем, так и воспользоваться синонимами.

Так в своем блоге профессор языкознания Александр Пономарив утверждал, что феминитива от существительного "ватажок" в словарях не найти. И предлагал образовывать его с использованием типичного для таких случаев суффикса -к(а) и со смещением ударения: ватАжка. Впрочем, ученый ошибался. Этот феминитив на самом деле фиксируется в 11-томном Словаре украинского языка. Причем именно в том виде, который предложил Пономарив. Профессор хорошо разбирался в том, как правильно образовывать феминитивы.

Еще один способ назвать женщину, которая возглавляет определенную группу людей, имеет на них большое влияние – это образовать синоним от слова "ватажок", а потом уже перевести его в женскую форму. Вот какие здесь могут быть варианты:

очільник – очільниця;

провідник – провідниця (в этом случае от "провід", а не от "проводжати", как в случае со служащими железной дороги);

проводар – проводарка;

вожак – вожачка;

лідер – лідерка;

голова.

Итак, если вам нужно образовать женский род именно от конкретного существительного "ватажок", смело используйте слово "ватажка". Если же оно вас чем-то смущает и вы можете воспользоваться синонимом, то и здесь вам есть из чего выбрать – украинский язык весьма богат и предлагает достаточно вариантов для различных ситуаций.

