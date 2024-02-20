Так делает Финляндия: как заинтересовать школьников учиться дистанционно

Владелец одного из онлайн-институтов Александр Трегуб рассказал, что, по его мнению, нужно изменить в системе дистанционного образования, чтобы оно стало интересным школьникам и студентам. Он отметил, что дело не в форме обучения, а в его организации.

Своими взглядами Трегуб поделился в интервью программы "Закрыл раунд". Он отметил, что учебным заведениям нужно в первую очередь поставить в центр студента.

"Ставим в центр человека и спрашиваем: "Что тебе интересно?". Я прямо суперубежден, что когда человеку что-то интересно, он учится хорошо. Когда человеку не интересно – он учится плохо. Это простая история. Очень сложно заставить человека учить то, что она не хочет", – отметил основатель одного из институтов.

Он добавил, что ранее придерживался мнения, что этого сделать невозможно в государственных учебных заведениях. Однако сменил его после того, как узнал об учебе в финских школах, где смогли реализовать персонализированное обучение.

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"Ты в школе можешь сказать, что я не хочу идти по стандартной программе, точнее ее просто не существует. А я хочу глубоко учить биологию, например. И школа тебе предоставит огромный спектр курсов, из них доступно 700 или 800 для ученика дополнительных. Они позволят тебе изучать не биологию, а будут поделены на орнитологию, царство грибов и т.д. И ты сможешь специализировать свой интерес в ту сторону, в которой ты работал", – поделился Трегуб.

По словам владельца учебного заведения, в Украине учителя сейчас неэффективно распределены: и там где в школах мало детей, и где их много. Он уверяет, что реализовать и в нашем государстве такой опыт Финляндии можно с помощью онлайн.

По его словам, создать физические условия, чтобы в сельской школе дети имели доступ к 700 предметам, нереально. Ведь, как утверждает Трегуб, не все ученики заведений могут осилить и классическую программу, учась офлайн. Однако он уверяет, что для того, чтобы подросток имел доступ к "орнитологии и царству грибов" ему нужен только планшет и интеграция этого в требования обучения.

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