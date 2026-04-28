Как ошибку часто делают украинцы, употребляя слово 'шакалячий'

Не так давно в украинском языке появился новый фразеологизм: "шакалячий експрес". Им описывают возмущенную реакцию на чьи-то действия и слова, которая в основном проявляется через соцсети. В последнее время этот фразеологизм приобрел большую популярность, вот только произносят его часто с ошибкой.

И ошибка эта заключается в неправильном ударении в прилагательном "шакалячий". OBOZ.UA разбирался, как ставить его правильно.

Итак, нередко видеоблогеры, которые делают обзоры соцсетей, описывая очередной взрыв эмоций пользователей, называют его "шакалЯчий експрес". И тем самым промахиваются с ударением.

Заглянем в справочную литературу. Словарь украинского языка в 11 томах четко указывает, что ударение в этом прилагательном падает на второй слог – туда же, куда в изначальном слове "шакал". И даже приводит пример из поэзии, который четко указывает на позицию этого ударения:

Дрижіть, всіх народів тирани,

Годуйте шпіонів — дарма!

Всі ваші шакалячі стани

Ні шпик не спасе, ні тюрма

(Павел Усенко)

А вот если вы захотите употребить другую форму этого прилагательного – "шакалиний", то здесь уже ударение сместится. Оно будет падать на третий слог. Впрочем, этот вариант считается редко употребляемым.

