Как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Головоломки со спичками снова на пике популярности, и не зря. Они кажутся простыми, но заставляют мозг работать нестандартно. Такие задания тренируют внимательность, логику и умение видеть детали. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Перед вами – интересный тест. Переместите одну спичку, чтобы уравнение стало правильным.

Перед вами математическое уравнение, составленное из спичек: 5 + 9 = 19

Задание: передвиньте только одну спичку так, чтобы уравнение стало правильным.

У вас есть только 15 секунд – и никаких подсказок.

Разгадка

Правильный ход такой: нужно забрать одну спичку с цифры "5" и передвинуть ее так, чтобы образовалась цифра "6".

В результате получим правильное уравнение:

6 + 9 = 15

В чем польза таких заданий

Развивают мышление, заставляют искать неочевидные решения.

Тренируют внимательность.

Улучшают скорость реакции, особенно, если решать на время.

Снимают напряжение – короткий интеллектуальный вызов действует как ментальный перерыв.

Объединяют людей – прекрасно подходят для дружеских соревнований и соцсетей.

Если вы разгадали это уравнение менее чем за 15 секунд – поздравляем: ваша логика в отличной форме.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.