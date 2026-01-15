Как переместить спичку, чтобы уравнение стало правильным: головоломка
Головоломки со спичками снова на пике популярности, и не зря. Они кажутся простыми, но заставляют мозг работать нестандартно. Такие задания тренируют внимательность, логику и умение видеть детали. Смотрите изображение ниже.
Перед вами – интересный тест. Переместите одну спичку, чтобы уравнение стало правильным.
Перед вами математическое уравнение, составленное из спичек: 5 + 9 = 19
Задание: передвиньте только одну спичку так, чтобы уравнение стало правильным.
У вас есть только 15 секунд – и никаких подсказок.
Разгадка
Правильный ход такой: нужно забрать одну спичку с цифры "5" и передвинуть ее так, чтобы образовалась цифра "6".
В результате получим правильное уравнение:
6 + 9 = 15
В чем польза таких заданий
- Развивают мышление, заставляют искать неочевидные решения.
- Тренируют внимательность.
- Улучшают скорость реакции, особенно, если решать на время.
- Снимают напряжение – короткий интеллектуальный вызов действует как ментальный перерыв.
- Объединяют людей – прекрасно подходят для дружеских соревнований и соцсетей.
Если вы разгадали это уравнение менее чем за 15 секунд – поздравляем: ваша логика в отличной форме.
