Как переместить спичку? Непростая головоломка

Уравнения со спичками – это классика головоломок, которая покорила интернет. Для их решения даже не обязательно иметь спички под рукой, достаточно картинки на экране смартфона и умения взглянуть на предмет нестандартно. Смотрите изображение ниже.

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OBOZ.UA предлагает вам сегодня такую задачу: переместите одну спичку, чтобы исправить уравнение 23 – 4 = 26. Правила максимально просты и понятны даже ребенку. Нужно просто переместить одну спичку, чтобы изменить математическое выражение. Времени на решение у вас сколько угодно. Главное: постарайтесь сделать это самостоятельно, без подсказки.

Головоломки со спичками – это не просто способ убить время, а полноценная тренировка для мозга. Они развивают пространственное мышление и навыки визуализации, помогают научиться выходить за рамки привычных шаблонов.

Но если вы застряли на этой головоломке, не пытайтесь перемещать спички наугад. Проанализируйте, какие цифры на изображении можно изменить и каким образом. И не забывайте, что менять можно также знаки.

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Подсказка, если вы не можете найти решение: именно в этом уравнении знаки остаются неизменными. Работать нужно только с цифрами. Теперь попробуйте еще раз и только после этого переходите к объяснению ответа.

Итак, чтобы исправить это уравнение, нужно взять нижнюю левую вертикальную спичку из шестерки в числе 26 после знака "равно" и перенести её в тройку в числе 23, превратив его в 29. Получится вот такой пример: 29 – 4 = 25, в котором обе части равны друг другу.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, в которой нужно было исправить уравнение 5 + 5 = 4.

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