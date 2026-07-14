Как получить бесплатную путевку в "Артек": кто имеет право и какие документы нужны
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Граждане Украины, относящиеся к льготным категориям, могут отправить своих детей на летний отдых за счет государства. Как это сделать, объяснило на примере Международного детского центра "Артек" Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Разъяснение оно опубликовало в социальных сетях, в частности на официальной странице в Facebook. В нем отмечается, что речь идет о детях, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке в соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".
Согласно разъяснению, право на оздоровление в лагере за государственный счет имеют:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- дети лиц, признанных участниками боевых действий;
- дети, зарегистрированные в качестве ВПЛ;
- дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий;
- дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
- родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающие в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;
- дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию;
- дети из многодетных семей и малообеспеченных семей.
Чтобы получить путевку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и подать соответствующий пакет документов. В этот пакет входят:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- документы, подтверждающие его принадлежность к льготной категории.
На основании представленных документов семья должна получить путевки в Международный детский центр "Артек". А вместе с тем – возможность отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей и набраться сил, подчеркнули в министерстве.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменятся социальные выплаты на детей-инвалидов после того, как их привяжут к минимальной заработной плате.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!