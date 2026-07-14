Как получить бесплатную путевку в 'Артек': кто имеет право и какие документы нужны

Граждане Украины, относящиеся к льготным категориям, могут отправить своих детей на летний отдых за счет государства. Как это сделать, объяснило на примере Международного детского центра "Артек" Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Видео дня

Разъяснение оно опубликовало в социальных сетях, в частности на официальной странице в Facebook. В нем отмечается, что речь идет о детях, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке в соответствии со статьей 1 Закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Согласно разъяснению, право на оздоровление в лагере за государственный счет имеют:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети лиц, признанных участниками боевых действий;

дети, зарегистрированные в качестве ВПЛ;

дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий;

дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;

Главные истории дня

родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающие в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;

дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию;

дети из многодетных семей и малообеспеченных семей.

Чтобы получить путевку, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и подать соответствующий пакет документов. В этот пакет входят:

заявление;

копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;

документы, подтверждающие его принадлежность к льготной категории.

На основании представленных документов семья должна получить путевки в Международный детский центр "Артек". А вместе с тем – возможность отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей и набраться сил, подчеркнули в министерстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменятся социальные выплаты на детей-инвалидов после того, как их привяжут к минимальной заработной плате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!