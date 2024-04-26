Как помочь проблемным детям: исследование в Великобритании дало подсказку всем учителям

В Великобритании провели исследование, показавшее, что спорт может помочь проблемным детям. В частности, согласно нему, физические нагрузки улучшают благосостояние и поведение, а также увеличивают показатели счастья.

Об этом сообщает The Guardian. Как оказалось, программа помогла каждому девятому ученику одной из участвовавших в исследовании школ. В частности, дети от границы постоянного исключения смогли уравновесить и улучшить свое поведение.

Исследование инициировала благотворительная организация Football Beyond Borders (FBB). Она посылает наставников в школы, чтобы они работали с детьми, имеющими плохое поведение. Часть работы таких тренеров заключается в использовании аспектов футбольных игр. К примеру, таких как борьба с гневом через фол или давление во время выполнения пенальти. Таким образом, детей учат справляться с эмоциями и строить лучшие отношения.

Видео дня

"Спорт обладает способностью повышать благосостояние и перспективы на будущее, и это исследование четко количественно оценивает это влияние в соответствии с указаниями Министерства финансов. Это не только улучшит жизнь, но и сэкономит деньги, поскольку мы тратим больше на профилактику и меньше на исправление прошлых ошибок", – сказал экссекретарь Кабинета министров Гас О'Доннелл.

Сейчас FBB обратилась в Министерство образования с требованием осуществить реформу и ввести систему поддержки в учебных заведениях. В настоящее время тестируется модель, позволяющая персоналу специализированных школ оказывать помощь школьникам, которым грозит исключение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 6 типов детского поведения, которые не следует игнорировать родителям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!