Как понять, что ваш ребенок перегружен: 5 тревожных признаков, на которые следует обратить внимание

Родители всегда стараются дать детям самое лучшее – обучать, развивать. Но бывает так, что задач за день настолько много, что ребенку некогда почувствовать детство.

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Поэтому очень важно вовремя заметить, что пора остановиться, изменить график, уменьшить нагрузку. Сайт The Time of India предлагает 5 признаков, на которые следует обратить внимание родителям в поведении их детей.

Смех, который звучит вынужденно

Чистый и искренний детский смех звучит так, что его трудно спутать. Если ребенок смеется будто натянуто, натренированно, или же еще хуже – вообще мало проявляет искренние эмоции радости – это тревожный звоночек его переутомления.

Сложные просыпания и вздохи, вместо улыбки

Если каждый новый день начинается со вздоха и ребенок заставляет себя встать с постели – он устал. Особенно на такое поведение следует обратить внимание, если малыш ложится спать вовремя и спит всю ночь, но все равно не чувствует, что отдохнул.

Забытые хобби

Недорисованный рисунок, незаконченный пазл или конструктор – если то, что ваш ребенок любит, сегодня где-то спрятано в уголке, потому что у него нет на это времени – следует пересмотреть его нагруженность.

Сон, который не похож на отдых

Тревожные сны, просыпания среди ночи, бормотание - все это признаки того, что ребенок не чувствует спокойствие и во время сна он так же не отдыхает, как и в течение дня.

Молчание

Если ваш всегда активный ребенок, все чаще молчит и все меньше говорит с вами – обратите на это внимание. Возможно, это молчание является невысказанной усталостью и желанием отдохнуть от всех занятий.

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