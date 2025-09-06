Как поставить ударение в слове 'ненависть': его постоянно путают

Ударение – это выделение одного из слогов слова путем повышения тона или частичного удлинения гласного звука. Правильное ударение – это не только технический момент, но и часть культуры устной речи.

Украинский язык имеет немало слов, в которых ударение вызывает трудности даже у опытных говорящих. Одно из таких – "ненависть". В бытовой речи можно услышать разные варианты: нЕнависть, ненАвисть. Однако только один из них является нормативным, рассказывает OBOZ.UA.

В некоторых языках ударение статическое. Во французском оно всегда падает на последний слог, в польском – почти всегда на предпоследний. В украинском языке такой фиксированной нормы нет: ударение свободное и может меняться в зависимости от слова.

Именно благодаря этому украинский язык считается благозвучным. Но из-за отсутствия строгих правил правильные варианты нужно запоминать сразу вместе с произношением.

По орфоэпическим нормам правильно говорить ненАвисть – с ударением на втором слоге.

Именно этот вариант фиксируют современные словари: "Орфоэпический словарь украинского языка" и "Словарь ударений украинского языка".

Это постоянное ударение, которое не меняется ни в каком падеже.

Кстати, языковеды говорят, что, кроме репрессированных слов, есть и репрессированные украинские ударения. Это могут быть те слова, которые теперь маркированы как лексемы с одним ударением, но исторически их было два. Или и наоборот. Для примера можно привести слова "простий", "також" і "завжди" – современные словари фиксируют двоякое ударение. Но историки языка говорят, что раньше ударение было одно: прóстий, такóж, зáвжди. А потом их приблизили к русским: прости́й – простóй, тáкож – тáкже и тому подобное. Подробнее – читайте в материале.

