Как поздравить с 'наступающим' и 'прошедшим' на украинском: правильные варианты

Впереди у нас большой сезон праздников, а значит нам придется кого-то поздравлять заранее, а кого-то – с опозданием. Знаете ли вы, как сделать это правильно на украинском языке?

Видео дня

Многим могут быть хорошо знакомы русские формулы "с наступающим" и "с прошедшим". Но пользоваться ими или переводить их близко к привычному звучанию – не лучшая идея. OBOZ.UA разбирался, как правильно украинцам украинцам поздравлять друг друга с праздниками не в непосредственную дату.

Если праздник только приближается

В таком случае возникает соблазн просто "перевести" привычную формулировку, и сказать "з наступаючим". Но делать так не стоит. В первую очередь потому, что в этой фразе используется активное причастие настоящего времени, такие слова заканчиваются на -ачий/-ячий, -учий/-ючий и они не являются свойственными украинскому языку.

Вместо этого хорошей заменой этой формуле является более удельная для украинского языка фраза "з прийдешнім" или более полный эквивалент "з прийдешніми святами". Если вы привыкли к форме "с наступающим", вам будет удобно пользоваться именно ею.

Впрочем, можно вообще не концентрироваться на точной дате, а просто пожелать человеку всего хорошего в новом году. Для этого существует множество удачных формулировок без привязки к дате. Например:

Веселих свят!

Веселого Різдва і щасливого Нового року!

Щасливих та веселих свят!

Хай щастить вам у Новому році!

Успіхів у Новому році!

Всіляких вам гараздів у Новому році!

Если праздник уже прошел

В отличие от предыдущей ситуации, украинский язык не имеет столь точного варианта для перевода фразы "с прошедшим". Да и нужен ли он? Русский вариант является неполным – это усеченное высказывание, где не упоминается конкретный праздник. Что не очень вежливо.

Поэтому, если вам нужно поздравить кого-то с прошедшим праздником, и вы хотите проявить при этом максимальную вежливость, употребляйте более полную формулировку. Например:

Вітаю вас з минулим святом;

Вітаю вас зі святом, що минуло;

Вітаю з минулим днем народження / Різдвом / Днем незалежності.

Также удачными будут варианты:

прийміть запізнілі вітання;

хоч і запізно, але вітаю з…;

нехай із запізненням, але вітаю з…

Ранее OBOZ.UA объяснял, когда нужно говорить "спочатку", а когда "з початку".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.