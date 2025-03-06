Как правильно говорить с детьми о 8 Марта и стоит ли его праздновать в школе

8 марта отмечается Международный день борьбы за права женщин. Однако Советский Союз привил тогдашнему обществу сознание, что это – праздник весны и красоты. Поэтому нередко учебные заведения продолжают отмечать 8 марта с использованием устаревших подходов.

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Кандидат социологических наук и гендерный эксперт Олег Марущенко в интервью Освитории рассказал, что до сих пор частые ситуации, когда формально с правами женщин вроде бы все хорошо, однако воспользоваться реальными возможностями им почти невозможно. По словам эксперта, именно об этом и нужно говорить со школьниками касаясь темы 8 марта.

Кроме того, важно рассказывать ученикам настоящую историю этого праздника, объяснять, почему долгие годы его отмечали иначе и как.

"Отдельно я бы советовал пропагандировать реальные достижения женщин в разных сферах. Их очень много, просто они не такими "раскрученными". И в этом тоже прослеживается тенденциозность представления информации. Например, в школьных учебных программах очень часто в перечне, скажем, политических фигур или выдающихся людей по науке женщин вспоминают последними. И не потому, что они менее талантливы, а просто потому, что женщины," – говорит Марущенко.

Празднование 8 марта в школе

Гендерный эксперт отмечает, что празднование было бы уместным, только нужно подобрать подходящее содержание. Например, это могут быть просветительские мероприятия на уровне класса, тематические выставки, посвященные истории праздника и женским достижениям, интерактивные и дидактические игры. В большинстве стран, где отмечают этот день, проходят многочисленные просветительские мероприятия разного уровня, напоминающие о настоящей сути.

По словам специалиста, празднование Дня борьбы за права женщин не предполагает подарков.

Что известно о 8 марта

8 марта 1857 года в Нью-Йорке американские текстильницы устроили мирный митинг, требуя равной оплаты, улучшения условий труда и уменьшения десятичасового рабочего дня. Такую акцию протеста окрестили "маршем пустых кастрюль" и она не дала никаких результатов. Однако к 1908 году ежегодные демонстрации стали настолько масштабными, что это побудило Социалистическую партию Америки объявить 28 февраля 1909 первый Международный день женщин.

Сама идея основания Международного женского дня предложена Кларой Цеткиной – деятелем коммунистического движения и феминисткой. Цеткин предложила признать 8 марта Международным женским днем в честь памяти демонстраций рабочих женщин в Америке. Однако точная дата определена не была.

Чуть позже 8 марта 1917 по григорианскому календарю (и 23 февраля по юлианскому) в Советском Союзе в городе Петроград женщины провели массовую уличную демонстрацию с требованиями "Хлеба и мира". С этой акции началась Февральская революция, приведшая к свержению монархии и уничтожению империи. После этого большевики законодательно закрепили политические, социальные и гражданские права женщин в СССР, но только формально.

В 1920–1930 годах советская пропаганда сформировала гендерные образы мужчины-защитника, приветствуемого 23 февраля, и заботливой женщины. Именно так мужчины и женщины стали дарить подарки в соответствующие даты.

В 1975 году Международный женский день впервые отметила Организация Объединенных Наций. В декабре 1977 года Генеральная Ассамблея ООН и ее государства-члены провозгласили 8 марта праздник прав женщин и международного мира.

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