Как приготовить детям яйца, чтобы было вкусно: делимся простой идеей

Яйца часто становятся основой быстрого завтрака, но их можно подать гораздо интереснее. Один из простых вариантов – приготовить их вместе с тортильей и нежной начинкой. Такой подход позволяет сделать привычные продукты более аппетитными для детей. Блюдо готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Это удобная идея для завтрака или легкого перекуса в течение дня.

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Идея приготовления яичной тортильи с начинкой для детей опубликована на странице фудблогера mariya brylkovska в Instagram.

Ингредиенты:

большая тортилья – 1 шт.

яйца – 2 шт.

зелень (петрушка или другая) – по вкусу

готовое куриное филе – 40 г

сыр сулугуни – 70 г

огурец – 1/2 шт.

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. В миске взбейте яйца венчиком до однородной консистенции. Добавьте мелко нарезанную зелень и еще раз перемешайте.

2. Сковороду слегка смажьте маслом и вылейте яичную смесь. Сразу же сверху выложите тортилью, чтобы она прилипла к яйцу.

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3. Когда основа схватится, переверните всё вместе и выложите начинку на одну половину тортильи: нарезанное куриное филе, сыр сулугуни и огурец.

4. Накройте второй половиной тортильи, формируя своеобразный конверт.

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне, пока сыр полностью не расплавится.

6. Готовую тортилью с яйцом и начинкой подавайте теплой. Это простой вариант завтрака, который легко адаптировать под вкусы детей и быстро приготовить даже в будний день.

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