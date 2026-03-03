Как приготовить домашние творожные бублики для детей: элементарный рецепт

Из творога можно приготовить очень вкусные бублики для детей. Они получаются воздушные, совсем нежирные и прекрасно сочетаются с любыми дополнениями.

Видео дня

Идея приготовления домашних творожных бубликов для детей опубликована на странице фудблогера mari.khomenko в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 350 г

яйца – 2 шт.

твердый сыр – 80 г

мука – 70 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

зелень – по желанию

любимые специи

кунжут

Способ приготовления:

1. К творогу добавить 1 яйцо и один белок (желток оставляем, чтобы в конце смазать готовые бублики),

2. Добавить любимые специи и перемешать.

3. Далее добавить твердый сыр натертый на мелкой терке, муку, зелень и разрыхлитель.

4. Все тщательно перемешать.

5. Сформировать бублики, выложить на противень застеленный пергаментом.

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: