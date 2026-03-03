Как приготовить домашние творожные бублики для детей: элементарный рецепт
Из творога можно приготовить очень вкусные бублики для детей. Они получаются воздушные, совсем нежирные и прекрасно сочетаются с любыми дополнениями.
Идея приготовления домашних творожных бубликов для детей опубликована на странице фудблогера mari.khomenko в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 350 г
- яйца – 2 шт.
- твердый сыр – 80 г
- мука – 70 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- зелень – по желанию
- любимые специи
- кунжут
Способ приготовления:
1. К творогу добавить 1 яйцо и один белок (желток оставляем, чтобы в конце смазать готовые бублики),
2. Добавить любимые специи и перемешать.
3. Далее добавить твердый сыр натертый на мелкой терке, муку, зелень и разрыхлитель.
4. Все тщательно перемешать.
5. Сформировать бублики, выложить на противень застеленный пергаментом.
6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут.
