Как приготовить розовые вареники для детей: понадобятся клубника

Розовые вареники — это простой способ сделать привычное блюдо более интересным и привлекательным для детей. Благодаря натуральному свекольному соку тесто приобретает нежный розовый цвет, который выглядит аппетитно и необычно. Такие вареники можно готовить как с творожной начинкой, так и со сладкими соусами. Особую роль в рецепте играет клубника, которая придает блюду яркий вкус и аромат. Это домашний вариант десертного блюда, которое легко приготовить без сложных ингредиентов.

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Идея приготовления домашних розовых вареников для детей опубликована на странице фудблогера nastya_dreamy в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

заменитель сахара или сахар – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло (растопленное) – 15 г

мука – 150 г

кипяченая охлажденная вода — 75 мл

свекла вареная – 20 г

творог – 150 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

клубника – 200 г

сахар или сахарозаменитель – 15 г

сливочное масло – 15 г

сметана – для подачи

Способ приготовления:

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1. Вареную свеклу измельчите блендером вместе с холодной кипяченой водой, после чего процедите, чтобы получить однородный сок.

2. В миске смешайте муку, яйцо, соль, сахарозаменитель, добавьте свекольный сок и растопленное сливочное масло.

3. Замесите мягкое эластичное тесто и дайте ему отдохнуть 15-20 минут.

4. Для начинки смешайте творог, яйцо, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы.

5. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.

6. Отварите их в подсоленной кипящей воде примерно 3 минуты после закипания.

7. Отдельно приготовьте клубничный соус: прогрейте клубнику на сковороде, добавьте сахар и сливочное масло, доведите до легкой густоты.

8. Готовые вареники выложите в соус и слегка прогрейте, чтобы они приобрели насыщенный розовый оттенок и клубничный аромат.

9. Подавайте со сметаной или ряженкой по вкусу.

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