Как приготовить розовые вареники для детей: понадобятся клубника
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Розовые вареники — это простой способ сделать привычное блюдо более интересным и привлекательным для детей. Благодаря натуральному свекольному соку тесто приобретает нежный розовый цвет, который выглядит аппетитно и необычно. Такие вареники можно готовить как с творожной начинкой, так и со сладкими соусами. Особую роль в рецепте играет клубника, которая придает блюду яркий вкус и аромат. Это домашний вариант десертного блюда, которое легко приготовить без сложных ингредиентов.
Идея приготовления домашних розовых вареников для детей опубликована на странице фудблогера nastya_dreamy в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- заменитель сахара или сахар – 0,5 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- сливочное масло (растопленное) – 15 г
- мука – 150 г
- кипяченая охлажденная вода — 75 мл
- свекла вареная – 20 г
- творог – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
- клубника – 200 г
- сахар или сахарозаменитель – 15 г
- сливочное масло – 15 г
- сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу измельчите блендером вместе с холодной кипяченой водой, после чего процедите, чтобы получить однородный сок.
2. В миске смешайте муку, яйцо, соль, сахарозаменитель, добавьте свекольный сок и растопленное сливочное масло.
3. Замесите мягкое эластичное тесто и дайте ему отдохнуть 15-20 минут.
4. Для начинки смешайте творог, яйцо, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы.
5. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.
6. Отварите их в подсоленной кипящей воде примерно 3 минуты после закипания.
7. Отдельно приготовьте клубничный соус: прогрейте клубнику на сковороде, добавьте сахар и сливочное масло, доведите до легкой густоты.
8. Готовые вареники выложите в соус и слегка прогрейте, чтобы они приобрели насыщенный розовый оттенок и клубничный аромат.
9. Подавайте со сметаной или ряженкой по вкусу.
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