Как приготовить вкусные сырники с шоколадом: дети точно оценят
Сырники с шоколадом – простой вариант десерта, который легко приготовить дома. Изделия получаются нежными внутри, с румяной корочкой и приятной шоколадной начинкой. Главное – правильно подготовить творожную массу, чтобы сырники не теряли форму во время жарки. Такой рецепт прекрасно подойдет для быстрого сладкого перекуса детям.
Идея приготовления домашних сырников с шоколадом для детей опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 500 г
- сахар – 1 ст.л.
- манка – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- яйцо – 1 шт.
- шоколад – несколько кусочков
- мука для обвалки
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала хорошо подготовьте творог. Если в нем много влаги, переложите в марлю и слегка отожмите лишнюю жидкость. Именно это поможет сделать сырники плотными и аккуратными во время жарки.
2. Перетрите творог через сито или хорошо разомните вилкой до однородной текстуры.
3. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и манку. Тщательно перемешайте массу и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.
4. Сформируйте небольшие шарики из творожной массы. Внутрь каждого положите кусочек шоколада и хорошо заверните начинку, чтобы она осталась внутри во время приготовления.
5. Обваляйте сырники в муке и придайте им круглую форму. Для ровных краев можно воспользоваться стаканом или широким ножом.
6. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими – шоколад внутри останется мягким и нежным.
