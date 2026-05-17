Как приготовить вкусные сырники с шоколадом: дети точно оценят

Сырники с шоколадом – простой вариант десерта, который легко приготовить дома. Изделия получаются нежными внутри, с румяной корочкой и приятной шоколадной начинкой. Главное – правильно подготовить творожную массу, чтобы сырники не теряли форму во время жарки. Такой рецепт прекрасно подойдет для быстрого сладкого перекуса детям.

Видео дня

Идея приготовления домашних сырников с шоколадом для детей опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 500 г

сахар – 1 ст.л.

манка – 2 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

яйцо – 1 шт.

шоколад – несколько кусочков

мука для обвалки

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала хорошо подготовьте творог. Если в нем много влаги, переложите в марлю и слегка отожмите лишнюю жидкость. Именно это поможет сделать сырники плотными и аккуратными во время жарки.

2. Перетрите творог через сито или хорошо разомните вилкой до однородной текстуры.

3. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и манку. Тщательно перемешайте массу и оставьте на 20 минут, чтобы манка набухла.

4. Сформируйте небольшие шарики из творожной массы. Внутрь каждого положите кусочек шоколада и хорошо заверните начинку, чтобы она осталась внутри во время приготовления.

5. Обваляйте сырники в муке и придайте им круглую форму. Для ровных краев можно воспользоваться стаканом или широким ножом.

6. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими – шоколад внутри останется мягким и нежным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: