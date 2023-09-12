Как привлечь и удержать внимание на уроке: 10 упражнений для школьников и 5 советов для родителей

Когда дети спокойны, им легче думать, решать задачи и лучше запоминать. Достичь этого состояния помогут простые упражнения, которые можно использовать как дома, так и в школе. Методики способствуют успокоению ума, достижению внимательности и улучшению обучения.

Лори Десотелс, доцент Педагогического колледжа Университета Батлера, поделилась простыми упражнениями, которые помогают учащимся сосредоточиться на учебе и не перенапрягать нервную систему. Об этом пишет сайт Edutopia.

Практики сосредоточения готовят мозг и тело к созданию и поддержанию состояния расслабления внимания. Они могут способствовать как успокоению, так и активизации нервной системы. Методики помогают расширить и углубить сознательное восприятие, одновременно улучшая эмоциональное, социальное и когнитивное состояние учащихся. Они могут быть интегрированы в планы и расписания занятий как в классах, так и дома, отмечает эксперт.

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10 практик сосредоточения внимания, которые можно использовать во время дистанционного и личного обучения

Закачка кулака

Учащиеся поднимают до уровня плеч вытянутые вперед руки, ладонями вверх, важно удерживать локти не сгибая. Расширяют пальцы и сжимают кулаки, удерживая эту позицию в течение 30 секунд. После этого дети должны сделать глубокий вдох, поднимая руки вверх и медленно выдохнуть. Повторы – в течение 30-60 секунд. При этом важно сосредоточить внимание на движениях и дыхании. В завершение упражнения следует еще раз сжать кулаки на одну минуту. Эти движения помогают насытить мозг кислородом и укреплять нервную систему. Напомните учащимся, что важно выполнять эту задачу со вниманием и сосредоточенностью.

Перекрестные движения

Учащиеся разводят руки вверх со сжатыми кулаками, большой палец должен быть внутри. Угол развода должен быть 60 градусов (нужно получить букву V). После этого делают вдох, на выдохе дети сгибают руки кулаками перед лицом, держа их крестом. Следующий вдох с разведением рук до прежнего положения, однако на этот раз кулаки должны оказаться за головой. Такое активное движение улучшает прилив крови к мозгу.

Боксерские движения

Ученики, на широко расставленных ногах, сжимают кулаки, держа руки перед собой. На вдохе по одной руке движения вперед, разжимая кулак. На выдохе – притягивать назад к телу. Это сродни боксерским движениям одной рукой за раз, разжимая и закрывая кулаки, и чередуя руки, словно хватая что-то, что им нужно, дети будут активно вдыхать и выдыхать.

Лепестки цветка

Учащиеся держат пальцы обеих рук вместе и растягивают их, начиная с больших пальцев и заканчивая мизинцами. При каждом движении пальцами они глубоко вдыхают и выдыхают. Когда дети дойдут до мизинцев, они разводят руки и делают глубокий вдох. Во время этого разведения каждой пары пальцев они могут говорить аффирмации вроде "Я сильный", "Я достигаю результата", "Я спокоен", "У меня все получается".

Дыхание лягушки

Учащиеся стоят на широко разведенных ногах. Предварительно сделав глубокий вдох, на выдохе приседают и кончиками пальцев рук касаются пола. На вдохе – выпрямляются, на выдохе – приседают. Рекомендованное количество повторов – 20 раз для возобновления энергии и укрепления нервной системы.

Балансировка

Для упражнения можно взять любой легкий предмет, который можно положить на голову: книга, бумажная тарелка, чашка. Задача – попытаться балансировать в разных позах: присесть, ходить, наклоняться. К этому упражнению можно приобщить фантазию учащихся.

Посвящение

Предложите ученикам создать образ или написать несколько слов, чтобы поделиться своими мыслями о тех, кого они уважают. Когда дети вспоминают этих людей – глубоко дышат в течение минуты, выражая свою любовь и уважение в мыслях.

Мне – твое, тебе – мое

Такое упражнение можно практиковать в семье, чтобы помочь ребенку избавиться от тревог или переживаний. Попросите школьника написать или нарисовать то, что его беспокоит. После этого проблема "заворачивается" и передается другому. Когда ребенок делится своими эмоциями – в течение минуты нужно их "продышать". При этом озвучивать свои переживания ребенок может отказаться. Главное – дать возможность "выдохнуть".

Визуальный квест

Призвите детей сфокусироваться на одной вещи, затем расширить свой взгляд и рассмотреть все вокруг, переводя взгляды на другие предметы. Это упражнение помогает успокоить и снизить стресс, изменяя сердцебиение и дыхание.

Распаковка

Предложите учащимся угадать, какой предмет спрятан. Для этого накройте подготовленную вещь полотенцем или тканью. С каждым глубоким вдохом открывайте маленькую частицу тайника. Нескольких глубоких вдохов и выдохов будет достаточно для угадывания – что под тканью.

Портал "Освiторiя" в свою очередь собрал рекомендации для родителей.

Пять советов родителям от психологов, как помочь детям сосредоточиться

Позвольте детям больше двигаться, даже на уроках, если это облегчает им концентрацию. Поднимите ноутбук на высоту, чтобы ребенок мог стоять во время учебы.

Создайте рабочее место для ребенка, освободив его от всего, что может отвлекать внимание. Сделайте его организованным и удобным.

Разработайте график обучения, учитывая то время, когда ваш ребенок лучше всего сосредоточен на изучении сложных предметов.

Используйте ключевые слова и списки, чтобы помочь ребенку лучше фокусироваться на задачах.

Хвалите детей после каждого урока, поощряйте наклейками – это мотивирует ребенка. И не забывайте хвалить себя, родителей, за поддержку и помощь детям в учебе.

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