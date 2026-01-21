Как проходят родительские собрания в Британии: 10 минут разговор с учителем, директор школы угощает вкусностями, а детям дают 'золотые билеты'

В Великобритании родительские собрания проводят примерно дважды в год, обычно после итогового оценивания или адаптационного периода (например, когда дети переходят на следующее звено образования). Кроме того, встречи могут проходить как онлайн, так и в помещении школы. В каждом заведении есть программа, в которой регистрируются событие и учителя, а родители выбирают удобное время, обычно 5-10 минут для общения с конкретным педагогом.

Период встреч длится от конца последнего урока примерно с 15:15 до 19:00. Таким образом, работающие родители выбирают удобное время и не тратят его, чтобы стоять в очереди. Разговор, как правило, посвящается индивидуальному прогрессу учеников. Об этом на страницах Зеркала недели рассказала украинская преподавательница Надежда Майбогина, которая сейчас проживает в Великобритании.

По ее словам, в младшей школе учитель может показывать рабочие тетради, демонстрировать, как ученик работает в классе и давать рекомендации по улучшению успеваемости. Также пообщаться с педагогом и узнать об успехах ребенка можно в специальном мобильном приложении, ведь в британских школах нет родительских чатов в мессенджерах.

В средней школе встречи обычно проходят с несколькими учителями, поэтому могут возникать перерывы между консультациями. В это время родители могут общаться друг с другом или с администрацией школы за чаем или кофе. Часто можно увидеть как директор школы лично угощает вкусностями и в непринужденной атмосфере может отойти в сторону с кем-то из родителей и поговорить.

"На входе каждому родителю выдают карту, по которой легко найти нужного учителя. Педагоги сидят не в отведенных кабинетах, а обычно по 3–5 человек в пространстве, организованном так, чтобы можно было вести индивидуальные разговоры. Когда я впервые попала на такое событие, меня больше всего поразил факт, что директор школы лично разливал чай, кофе и угощал родителей сладостями. Ему помогали старшеклассники-волонтеры", – делится Майбогина.

К встрече готовятся индивидуальные отчеты для каждого ребенка и за несколько дней до события размещаются в электронных кабинетах родителей. А также раздаются распечатанные версии школьникам, чтобы семьи могли обсудить результаты заранее.

В отчетах обычно указывают:

текущая оценка за последнюю контрольную

оценка старательности на уроках

положительные и отрицательные баллы за поведение

выполнение домашних заданий

процент посещения

для выпускных классов прогнозные и целевые оценки местного независимого оценивания

Учителя заранее знают, родители какого ребенка и в каком порядке будут приходить, поэтому готовят короткий комментарий, что ребенок делает хорошо и что требует улучшения.

Перед встречами специалисты по отслеживанию прогресса школьников выделяют группу учеников, которых хотят особенно поощрить по совокупности достижений. Таким детям, например, к индивидуальному отчету прикрепляют "золотой билет" на бесплатный школьный обед. Отдельным школьникам на отчеты клеят стикеры с приглашением на индивидуальную встречу с руководством заведения, во время которой родителей лично благодарят за достижения ребенка. Аналогичные стикеры получают и ученики с низкими показателями, но с другой целью.

Офлайн-встречи добавляют 4–5 часов работы, которые не оплачиваются отдельно. Чтобы поддержать учителей, школа организует снеки и напитки, а также позволяет уйти раньше, если к педагогу никто из родителей не записался.

Всего на родительское собрание приходит примерно 70-80% семей, 90% из которых – вместе с детьми.

