Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Геометрические головоломки помогают развивать логическое мышление, внимательность и пространственное воображение. Именно поэтому подобные задачи часто используют как интеллектуальные тренировки, ведь они заставляют искать нестандартные решения. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Это задача со спичками: нужно составить четыре равносторонних треугольника, использовав только шесть одинаковых спичек.

На первый взгляд, задача кажется почти невозможной, однако существует несколько вариантов ее решения.

Решение 1

Самое известное решение предполагает создание пространственной фигуры тетраэдра. Сначала три спички выкладывают в виде треугольника, который становится основанием. Еще три спички соединяют вершины этого основания с одной точкой над ним. В результате образуется объемная фигура с четырьмя гранями, каждая из которых является равносторонним треугольником.

Решение 2

Еще один способ заключается в символической трактовке задания. В этом случае можно написать цифру "4" и рядом нарисовать треугольник. Вместе эти два элемента символизируют фразу "четыре треугольника".

Решение 3

Также можно выложить большой равносторонний треугольник из трех спичек. Другие три спички нужно разместить внутри, соединив середины сторон основной фигуры. Таким образом формируется меньший перевернутый треугольник внутри большего.

Решение 4

Еще один вариант – расположить четыре равносторонних треугольника в форме, напоминающей песочные часы. В этом случае треугольники размещают рядом так, чтобы они образовывали симметричную геометрическую композицию.

OBOZ.UA предлагает еще одну сложную головоломку, требующую пространственного воображения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.