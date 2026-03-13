Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Елена Былим
Моя Школа
78
Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Геометрические головоломки помогают развивать логическое мышление, внимательность и пространственное воображение. Именно поэтому подобные задачи часто используют как интеллектуальные тренировки, ведь они заставляют искать нестандартные решения. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Это задача со спичками: нужно составить четыре равносторонних треугольника, использовав только шесть одинаковых спичек.

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

На первый взгляд, задача кажется почти невозможной, однако существует несколько вариантов ее решения.

Решение 1

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Самое известное решение предполагает создание пространственной фигуры тетраэдра. Сначала три спички выкладывают в виде треугольника, который становится основанием. Еще три спички соединяют вершины этого основания с одной точкой над ним. В результате образуется объемная фигура с четырьмя гранями, каждая из которых является равносторонним треугольником.

Решение 2

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Еще один способ заключается в символической трактовке задания. В этом случае можно написать цифру "4" и рядом нарисовать треугольник. Вместе эти два элемента символизируют фразу "четыре треугольника".

Решение 3

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Также можно выложить большой равносторонний треугольник из трех спичек. Другие три спички нужно разместить внутри, соединив середины сторон основной фигуры. Таким образом формируется меньший перевернутый треугольник внутри большего.

Решение 4

Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками

Еще один вариант – расположить четыре равносторонних треугольника в форме, напоминающей песочные часы. В этом случае треугольники размещают рядом так, чтобы они образовывали симметричную геометрическую композицию.

OBOZ.UA предлагает еще одну сложную головоломку, требующую пространственного воображения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.