Как сделать 4 треугольника: непростая головоломка со спичками:

Головоломки со спичками кажутся простыми только на первый взгляд, ведь иногда для правильного ответа надо изменить сам способ мышления. В этой задаче есть только шесть спичек и две фигуры в форме треугольников, но из них нужно сделать уже четыре треугольника. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Условие звучит легко: можно передвинуть только две спички, однако именно это ограничение и сбивает с толку многих людей. А главная подсказка заключается в том, что спички могут накладываться друг на друга.

В чем суть головоломки

Если мыслить только в пределах плоской фигуры и пытаться просто достроить еще два отдельных треугольника, спичек сразу не хватает. Именно поэтому эта головоломка и считается непростой: она заставляет посмотреть на задачу под другим углом.

Не обязательно создавать четыре полностью отдельных треугольника. Часть сторон может совпадать или пересекаться, и именно это открывает путь к правильному решению.

Еще одна подсказка: не нужно разрушать всю первоначальную конструкцию. Левый треугольник можно оставить без изменений, а работать только с правой частью фигуры.

Решение головоломки

Чтобы получить четыре треугольника, нужно выполнить два шага.

Первый шаг – оставьте все спички левого треугольника на месте. Затем возьмите спичку, которая расположена дальше всех справа, и переместите ее в верхний промежуток между двумя треугольниками.

Второй шаг – возьмите нижнюю правую спичку и положите ее так, чтобы она проходила через середину новых треугольников. В результате спички образуют конструкцию, в которой можно увидеть четыре треугольника.

Именно наложение и пересечение элементов позволяют получить больше фигур, чем кажется возможным в начале.

Сложность этой головоломки не в количестве спичек, а в том, что люди обычно автоматически воспринимают треугольники как отдельные и непересекающиеся фигуры. Мы ожидаем, что каждый новый треугольник должен иметь собственные стороны, хотя в таких задачах одна линия может работать сразу для нескольких фигур.

Такие головоломки хорошо тренируют не только внимательность, но и латеральное мышление. Чтобы найти ответ, нужно отойти от очевидного варианта и позволить себе другое правило построения.

Есть еще более сложный вариант

Для тех, кому первое задание показалось легким, существует другая версия этой головоломки: нужно сделать четыре треугольника из шести спичек, но уже без наложения спичек.

В этом случае ответ надо искать не на плоскости, а в пространстве. То есть нужно мыслить в формате 3D. Именно так из шести спичек можно создать объемную фигуру, в которой образуются четыре треугольные грани.

Это хороший пример того, как одна и та же задача может иметь совершенно разные решения в зависимости от того, смотрите ли вы на нее как на плоскую схему или как на пространственную конструкцию.

Ранее OBOZ.UA публиковал интересную оптическую иллюзию, на которой надо было найти балерину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.