Как сделать из пяти квадратов три: головоломка со спичками

Логическое и пространственное мышление – важные умения для тех, кто стремится мыслить аналитически. А развиваются они веселой игрой в головоломки, в частности задачками на перекладывание спичек. Смотрите фото ниже.

На этот раз OBOZ.UA предлагает переложить спички, чтобы изменить количество фигур на картинке. Перед собой вы видите изображение с пятью квадратами. Уберите три палочки, чтобы квадратов осталось три. Еще и постарайтесь справиться с заданием на 20 секунд.

Чтобы решить эту задачу придется мыслить нестандартно – анализировать изображение не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения изменений, которые можно в него внести. Чтобы дойти до решения, нужно использовать творческий ум, поскольку ответ не будет прямо перед вами.

Внимательно посмотрите на изображение, попробуйте оценить, как можно его трансформировать, чтобы получить три квадрата вместо пяти. А потом подумайте, какие спички для этого нужно убрать. Именно убрать, а не подвинуть – это важный нюанс.

Даже если вы не справитесь за 20 секунд, это не значит, что нужно откладывать задачу. Это знак того, что ваша логика и пространственное воображение еще нуждаются в тренировке. А на это понадобится время. Поэтому дайте его себе достаточно, чтобы прийти к выводу самостоятельно. А потом проверьте себя с помощью подсказки, которую мы публикуем ниже.

Чтобы получить из пяти квадратов три, нужно "разорвать" два квадрата. Для этого уберите центральную спичку в верхнем горизонтальном ряду и "срежьте" угол у левого нижнего квадрата.

