Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками
Иногда самые простые на вид задачи оказываются настоящим вызовом для логики. Именно такой является головоломка "Как сделать три квадрата?", в которой используют обычные спички. Смотрите изображение ниже.
Перед вами несколько спичек, из которых нужно составить три одинаковых квадрата, не ломая и не перекрывая палочки. Внимательные игроки справятся с заданием быстро.
На первый взгляд – детская игра, но уже через несколько минут большинство игроков начинают сомневаться в собственной смекалке.
Условия задания просты:
- нельзя ломать спички;
- все три квадрата должны быть одинаковыми по размеру;
- каждая спичка в итоговой фигуре должна быть частью какого-то квадрата.
Попробуйте самостоятельно найти решение, а потом проверьте, совпадает ли оно с правильным.
Правильный ответ
Вот один из возможных способов:
Переместите первую спичку сюда – это первый шаг.
Затем измените положение второго – вот так формируется вторая часть.
И, наконец, переместите третью спичку.
В результате вы получите фигуру с тремя квадратами одинаковой стороны.
Из-за симметрии задачи существует несколько вариантов решения – можно переместить остальные три спички или получить зеркальную или перевернутую фигуру. Но суть решения остается той же.
Если вам удалось быстро найти, как сделать три квадрата из спичек – поздравляем, вы мыслите гибко и аналитически. А если нет – не расстраивайтесь: в этом и заключается польза головоломок. Они учат терпению, внимательности и показывают, что даже самые простые вещи могут скрывать сложную логику.
