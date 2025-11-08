Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

Иногда самые простые на вид задачи оказываются настоящим вызовом для логики. Именно такой является головоломка "Как сделать три квадрата?", в которой используют обычные спички. Смотрите изображение ниже.

Перед вами несколько спичек, из которых нужно составить три одинаковых квадрата, не ломая и не перекрывая палочки. Внимательные игроки справятся с заданием быстро.

Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

На первый взгляд – детская игра, но уже через несколько минут большинство игроков начинают сомневаться в собственной смекалке.

Условия задания просты:

  1. нельзя ломать спички;
  2. все три квадрата должны быть одинаковыми по размеру;
  3. каждая спичка в итоговой фигуре должна быть частью какого-то квадрата.

Попробуйте самостоятельно найти решение, а потом проверьте, совпадает ли оно с правильным.

Правильный ответ

Вот один из возможных способов:

Переместите первую спичку сюда – это первый шаг.

Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

Затем измените положение второго – вот так формируется вторая часть.

Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

И, наконец, переместите третью спичку.

Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

В результате вы получите фигуру с тремя квадратами одинаковой стороны.

Из-за симметрии задачи существует несколько вариантов решения – можно переместить остальные три спички или получить зеркальную или перевернутую фигуру. Но суть решения остается той же.

Если вам удалось быстро найти, как сделать три квадрата из спичек – поздравляем, вы мыслите гибко и аналитически. А если нет – не расстраивайтесь: в этом и заключается польза головоломок. Они учат терпению, внимательности и показывают, что даже самые простые вещи могут скрывать сложную логику.

