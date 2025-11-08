Как сделать три квадрата? Тяжелая головоломка со спичками

Иногда самые простые на вид задачи оказываются настоящим вызовом для логики. Именно такой является головоломка "Как сделать три квадрата?", в которой используют обычные спички. Смотрите изображение ниже.

Перед вами несколько спичек, из которых нужно составить три одинаковых квадрата, не ломая и не перекрывая палочки. Внимательные игроки справятся с заданием быстро.

На первый взгляд – детская игра, но уже через несколько минут большинство игроков начинают сомневаться в собственной смекалке.

Условия задания просты:

нельзя ломать спички; все три квадрата должны быть одинаковыми по размеру; каждая спичка в итоговой фигуре должна быть частью какого-то квадрата.

Попробуйте самостоятельно найти решение, а потом проверьте, совпадает ли оно с правильным.

Правильный ответ

Вот один из возможных способов:

Переместите первую спичку сюда – это первый шаг.

Затем измените положение второго – вот так формируется вторая часть.

И, наконец, переместите третью спичку.

В результате вы получите фигуру с тремя квадратами одинаковой стороны.

Из-за симметрии задачи существует несколько вариантов решения – можно переместить остальные три спички или получить зеркальную или перевернутую фигуру. Но суть решения остается той же.

Если вам удалось быстро найти, как сделать три квадрата из спичек – поздравляем, вы мыслите гибко и аналитически. А если нет – не расстраивайтесь: в этом и заключается польза головоломок. Они учат терпению, внимательности и показывают, что даже самые простые вещи могут скрывать сложную логику.

