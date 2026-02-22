Как сказать на украинском 'любвеобильный': есть замечательный вариант

В бытовых разговорах украинцев довольно часто можно услышать слова из русского языка только потому, что многие не знают, как сказать их на украинском. Одним из таких является "любвеобильный".

Видео дня

Однако в украинском языке есть свой, замечательный аналог, и звучит он – велелюбний. О нем в своем видео в социальной сети Instagram рассказал музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.

"Для начала, давайте поймем значение слова "любвеобильный": простыми словами это – способность глубоко любить, или любить многих", – говорит в видео фронтмен группы "Бульвары ЛУ" и добавляет, что в украинском языке существует замечательное слово, которое описывает страстную натуру, склонную к частым влюбленностям.

"Это слово – велелюбний", – говорит языковед и замечает, что не стоит путать с подобным по звучанию словом "волелюбний".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что означает на украинском языке слово "блят": это не ругательство, вы будете удивлены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!