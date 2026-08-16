Как сказать на украинском "на углу дома": правильный вариант вспомнят не все

Представьте себе угол дома. У него есть две стороны – внутренняя, то есть место пересечения стен, расположенное внутри помещения, и внешняя – та, что с улицы. Знали ли вы, что на украинском языке эти стороны угла называются по-разному?

Тем, кто долго говорил по-русски, это может показаться странным. Ведь россияне здесь просто используют разные предлоги: внутри – это "в углу", а снаружи – "на углу". OBOZ.UA объясняет, почему украинские формулировки здесь более элегантны.

Итак, когда мы говорим о внутренней стороне, то здесь также используем слово "кут". То есть вазон, тумбу или стиральную машину мы ставим "в кутку".

А вот внешнее пересечение стен на украинском языке называется "ріг". Этот объект действительно сужается к концу, как рог животного, поэтому аналогия вполне уместна. Итак, мы встречаемся "на розі будинку", ищем вход в кафе "на розі вулиць" и т. д.

Кстати, от слова "ріг" в значении "внешняя сторона угла" можно образовать еще и прилагательное "наріжний" (с ударением на "і"). Именно оно употребляется в фразеологизме "наріжний камінь". Это выражение происходит из Библии – так, например, в Книге пророка Исаии так называется камень, с которого Бог начал сотворение мира. Символическая скала, считающаяся его физическим воплощением, находится на Храмовой горе в Иерусалиме.

Авторы Священного Писания позаимствовали этот образ из известной им технологии строительства. Тогда границы будущего здания сначала размечали специальными камнями, которые устанавливали после тщательных замеров там, где здание должно было заканчиваться, а затем между ними возводили стену – это помогало сделать ее прямой и ровной. Именно поэтому "наріжні камені" были столь важны. Сейчас так образно называют нечто основополагающее, принципиальное, самое существенное. Например, мы можем сказать "наріжний камінь міцних стосунків – взаємна довіра" или "мова – наріжний камінь державності".

Итак, подведем итог:

кут – внутренняя сторона пересечения стен или других конструкций;

– внутренняя сторона пересечения стен или других конструкций; ріг – внешняя сторона пересечения стен, улиц, конструкций и т. п.;

– внешняя сторона пересечения стен, улиц, конструкций и т. п.; наріжний – тот, что находится на углу;

– тот, что находится на углу; наріжний камінь – нечто чрезвычайно важное, основополагающее.

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