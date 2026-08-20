Как сказать на украинском "наверстать упущенное"? Вспомнят не все

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Никогда не поздно 'надолужити згаяне' на уроках украинского языка
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Во время войны мы как никогда ранее остро ощущаем необходимость успеть сделать все, что до этого откладывали на потом. Русифицированные украинцы могут описать это фразой "наверстать упущенное". А знаете ли вы, как правильно перевести ее на украинский язык?

У нее есть абсолютно точный аналог. OBOZ.UA нашел его в словарях. Он звучит совершенно не так, как русское выражение.

Итак, для начала переведем слово "наверстывать". Его полным соответствием является украинский глагол "надолужувати". Он буквально означает "догонять, восполнять пропущенное, заменять утраченное".

Толкование слова «надолужувати».

А каким существительным можно дополнить этот глагол, чтобы получить нужное значение? Здесь на помощь приходит красивое украинское слово "згаяне". Так говорят о проведенном где-то периоде, о времени, потраченном как попало. Также можно воспользоваться вариантом "прогаяне". Можно сказать и "втрачене" или "пропущене" – это не будет ошибкой.

Таким образом, у нас есть следующие варианты на выбор:

  • надолужити згаяне;
  • надолужити прогаяне;
  • надолужити втрачене;
  • надолужити пропущене.
Значение слова «наверстувати».

Кстати, слово "наверстувати" в украинском языке тоже есть, но оно имеет совсем другое значение. Им описывают процесс изготовления чего-либо путем верстки. Можно, например, "наверстати кілька сторінок книжки" либо "наверстати сторінку сайту".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как колоритно можно перевести выражение "после дождика в четверг".

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