Как сказать на украинском "наверстать упущенное"? Вспомнят не все
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Во время войны мы как никогда ранее остро ощущаем необходимость успеть сделать все, что до этого откладывали на потом. Русифицированные украинцы могут описать это фразой "наверстать упущенное". А знаете ли вы, как правильно перевести ее на украинский язык?
У нее есть абсолютно точный аналог. OBOZ.UA нашел его в словарях. Он звучит совершенно не так, как русское выражение.
Итак, для начала переведем слово "наверстывать". Его полным соответствием является украинский глагол "надолужувати". Он буквально означает "догонять, восполнять пропущенное, заменять утраченное".
А каким существительным можно дополнить этот глагол, чтобы получить нужное значение? Здесь на помощь приходит красивое украинское слово "згаяне". Так говорят о проведенном где-то периоде, о времени, потраченном как попало. Также можно воспользоваться вариантом "прогаяне". Можно сказать и "втрачене" или "пропущене" – это не будет ошибкой.
Таким образом, у нас есть следующие варианты на выбор:
- надолужити згаяне;
- надолужити прогаяне;
- надолужити втрачене;
- надолужити пропущене.
Кстати, слово "наверстувати" в украинском языке тоже есть, но оно имеет совсем другое значение. Им описывают процесс изготовления чего-либо путем верстки. Можно, например, "наверстати кілька сторінок книжки" либо "наверстати сторінку сайту".
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