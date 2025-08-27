Как сказать 'наоборот' на украинском: перевод

В повседневной речи до сих пор встречается немало слов и выражений, которые пришли из русского и закрепились в виде суржика. Одно из самых употребляемых таких слов –"наоборот". Оно настолько распространено, что его часто можно услышать даже в публичных выступлениях или бытовых разговорах.

Но стоит помнить: в украинском языке такого слова не существует. OBOZ.UA рассказывает о правильном аналоге.

"Наоборот" – языковая калька, русизм. Его употребление засоряет речь и делает ее суржиковой. Если вы хотите говорить грамотно, стоит знать правильное соответствие.

На украинском вместо "наоборот" следует употреблять слово "навпаки". Оно точно передает значение противоположности или противопоставления.

Слово "навпаки" является исконно украинским и употребляемым в классической литературе. Например, Олесь Гончар писал:

Чисте небо не налягало на гори, а, навпаки, своєю високою легкою синявою довершувало, гармонійно доповнювало їх.

Другие примеры употребления:

Я думав, що буде важко, а виявилося, навпаки, легко.

Він не розсердився, а, навпаки, усміхнувся.

Цей крок не погіршив ситуацію, а, навпаки, допоміг розв’язати проблему.

Если вы хотите говорить на чистом украинском, замените "наоборот" на "навпаки". Это простой, но важный шаг к обогащению собственной речи.

