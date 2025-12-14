Как сказать 'тосковать' на украинском: лучшие варианты

Когда нам кого-то или чего-то не хватает, мы склонны испытывать тяжелую и гнетущую эмоцию. Весь мир в такие моменты кажется неуютным, опустевшим, лишенным смысла. А вы знаете, как назвать это чувство на украинском языке?

Видео дня

Слова, о которых мы поговорим дальше, являются одним из сложных случаев для тех, кто долго разговаривал на русском. Перевести их мало кому удается с первого раза. Поэтому OBOZ.UA решил поискать удачные соответствия.

Если раскрыть словарь, то первым вариантом перевода он даст глагол "тужити". Так мы описываем ощущение глубокой печали, негативного переживания потери или неудачи, отсутствие чего-то важного в жизни. Соответственно само чувство называем существительным "туга", а для описания чего-то, что имеет такие свойства или навевает указанные эмоции, описываем прилагательным "тужливий".

Без нього вона відчуває тугу.

В такі моменти тільки й залишається, що тужити.

День був сірий і тужливий.

Также для обозначения этих ощущений можно употреблять глаголы "сумувати" или "журитися", особенно если говорим о подавленном психологическом состоянии в целом. Или "нудьгувати", когда нужно описать ощущение пустоты, нехватки чего-то.

В украинском языке также есть несколько фразеологизмов, которые помогают описать тоскливое состояние:

вдаватися в тугу;

бриніти тугою;

тліти серцем;

сповивати журбу;

нудитися світом;

нудити серцем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно заменить на украинском эмоциональное восклицание "жесть!"

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.