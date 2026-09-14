Как сказать "заблуждаться" на украинском языке: правильные варианты

В разговорном украинском языке иногда можно услышать слово "заблуждатися". Однако это калька с русского "заблуждаться", которой следует избегать.

В украинском языке есть несколько естественных эквивалентов, а выбор конкретного слова или выражения зависит от контекста. OBOZ.UA рассказывает, как заменить популярную кальку.

Самый простой и распространенный вариант – "помилятися".

Также можно сказать:

ви помилково думаєте;

ви хибно вважаєте;

ви неправильно гадаєте;

ви маєте хибну думку;

ви припускаєтеся помилки.

Например:

Якщо ви думаєте, що це питання вже вирішене, то помиляєтеся.

Ви хибно вважаєте, що результат уже відомий.

Він помилково думав, що зустріч призначили на понеділок.

Если речь идет не об отдельном ошибочном мнении, а о неправильном решении, выводах или направлении действий, уместны будут выражения "йти хибним шляхом", "стати на хибний шлях" або "йти неправильною дорогою".

Например:

У своїх міркуваннях ви пішли хибним шляхом.

Якщо керуватися лише цим припущенням, можна стати на хибний шлях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, откуда возник украинский фразеологизм "точить баляси" и когда его следует употреблять.

А вместо калькированного "маленький, да удаленький" лучше использовать исконно украинские выражения, которые звучат естественнее и образнее.

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