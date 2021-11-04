Как учителей будут отстранять из-за проблем с прививками и чем это им грозит: все подробности

С 8 ноября учителей начнут отстранять от работы – если у них нет прививки от COVID-19. Таких педагогов будут лишать зарплаты.

Однако есть немало спорных моментов, например, что делать тем, у кого есть противопоказания или кто учит детей дистанционно. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обратился в Гоструда и Минздрав и собрал ответы на главные вопросы о грядущем отстранении учителей. OBOZREVATEL пересказывает коротко.

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Как будут определять учителей, отстраненных от работы?

Основанием для отстранения учителя есть:

отказ от прививки;

уклонение от прививки;

отсутствие документа о прививке или справки о наличии противопоказаний.

Обеспечить отстранение таких работников должен руководитель учебного заведения.

Как быть учителям, у которых есть противопоказания к прививке?

Если работник имеет абсолютные противопоказания, он не должен вакцинироваться. Такого учителя не будут отстранять от работы. Но он обязательно должен предоставить медицинское заключение о наличии таких противопоказаний.

Как разъясняет Минздрав, абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными, также есть еще предостережения.

Временные противопоказания – те, которые проходят. К примеру, острые заболевания с повышением температуры выше 38, определенные лекарства, вакцинация от других инфекционных болезней, проба с туберкулином, COVID-19 в анамнезе.

Постоянные противопоказания – то есть, пожизненные. К ним относятся: анафилактическая реакция после первой дозы вакцины.

Предостережение (вакцинация с предосторожностью) – когда окончательное решение о прививке принимает врач, взвесив преимущества и риски. К ним относятся рак, аутоиммунное заболевание, связанное с иммунодефицитом.

Однако те, у кого есть временные, постоянные противопоказания или предостережения – пока не могут получить справку, чтобы их подтвердить. Проблема в том, что такой формы еще не существует. Что делать в таком случае, образовательному омбудсмену в Минздраве не объяснили.

Имеет ли значение, если школа работает дистанционно или на каникулах?

Нет. Приказ об обязательных прививках касается всех педагогов – за исключением тех, кто имеет абсолютные противопоказания. Формат обучения не имеет значения, потому что дистанционная работа – тоже работа. А непривитые педагоги с 8 ноября не будут иметь права работать.

Каникулы для педагогических работников не являются отпуском – это такое же рабочее время и зарплату они получают такую же, как и во время обучения школьников.

Что будет с зарплатой отстраненных учителей?

Заработная плата – это вознаграждение, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу. Если работа не выполняется, то и оплаты не должно быть.

Кроме того, в законодательстве не предусмотрена обязанность работодателя сохранять за работником заработную плату на время отстранения из-за отказа от прививки против COVID-19. С другой стороны, этот вопрос может иначе регулироваться коллективными договорами и/или соглашениями, решениями работодателя. Еще один важный момент – период отстранения не засчитывается в трудовой стаж.

Как будут отстранять учителей?

Об отстранении работника руководитель заведения должен выдать приказ (распоряжение). В документе необходимо указать основания и сроки отстранения, определенные в пункте 41-6 постановления Кабмина от 20 октября 2021 г. №1096.

Руководитель обязан ознакомить с приказом работника, которого отстраняет. А тот в свою очередь, – на первом экземпляре или специальном бланке поставить дату и расписаться.

Если работник отказывается ознакомиться с приказом или расписаться, юристы советуют руководителям заведений составлять акт о таком отказе.

Как быть недавно переболевшим COVID-19?

Таким учителям нужна справка о "выздоровлении лица от указанной болезни, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дія)".

Образовательный омбудсмен отметил, что многим учителям не удается технически подтвердить справку в Дії. Поэтому Сергей Горбачев написал письмо в Кабмин, в котором призвал срочно принять решение об отмене этого условия. По крайней мере, до тех пор, пока этот функционал не будет корректно работать.

А если у учителя только одна доза прививки?

Одна доза спасает учителей от отстранения. Такие меры касаются только тех, кто отказывается или уклоняется от прививки. Так что "желтый" COVID-сертификат поможет избежать проблем.

Как и где учителям получить нужные документы, чтобы не быть отстраненными?

Сертификат о вакцинации:

Через приложение Дія; Через портал Дія; Сертификат через портал Дія – загрузить и распечатать бумажный международный вариант; Семейный врач – бумажный вариант с печатью.

Справка о выздоровлении:

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск цифровых COVID-сертификатов о выздоровлении, которые в ближайшее время появятся в приложении и на портале Дія. Семейный врач – после одобрения соответствующей формы справки.

Справка о наличии противопоказаний к вакцинации против СOVID-19

Семейный врач после утверждения соответствующей формы справки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на 1 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, превысило 90%. Из них почти 70% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидирует Киевская область.