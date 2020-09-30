Как уменьшить риск заражения COVID-19 в классе: Комаровский дал советы

Для того, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом школьников в классе, нужно соблюдать расстояние в 1,5 метра, поддерживать нормальную температуру и влажность 40-60%.

Об этом сообщил известный украинский педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы в прямом эфире. Он отметил, что температура воздуха в классе должна составлять +20..+22 градуса.

"Расстояние между детьми 1,5 метра, не кричать, поддерживать нормальную температуру, температуру до 22, лучше 20. Поддерживать влажность 40-60%. Всегда, когда можно, держать открытую форточку, на перемене мгновенно освобождать класс и все проветривать. И все занятия, которые могут проводиться на свежем воздухе, должны проводится на свежем воздухе", – рассказал он.

Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом в классе

Комаровский также отметил, что если нет возможности сделать так, чтобы детям было просторно в классе, нужно учиться в две смены.

Напомним, ранее Комаровский выступил против дистанционного обучения в школах, назвав такой вариант катастрофой для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Комаровского, от инфицирования коронавирусом COVID-19 учителей во время общения с учениками могут защитить прозрачный экран, интенсивное проветривание и респираторы с достаточной степенью защиты.

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