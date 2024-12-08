Как устроить ребенка с особыми образовательными потребностями в садик: инструкция для родителей

Украина реализует программу инклюзивного обучения, чтобы обеспечить доступ к качественному образованию детям всех возрастов. Дети с особыми образовательными потребностями могут посещать обычные школы и сады. Но для того чтобы заведение подготовило условия для ребенка с ООП, родителям нужно вовремя подать все документы.

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Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) создал пошаговую инструкцию, как записать ребенка с особыми образовательными потребностями в садик. Начать нужно за несколько месяцев до начала учебного года.

Шаг 1. Выбрать детский сад

Родителям детей с особыми образовательными потребностями не обязательно искать детские сады, где создали инклюзивные группы. Следует обратиться в заведение с заявлением о необходимости обустройства инклюзивного обучения, в котором нуждается их ребенок.

Дети с ООП, обусловленные нарушениями интеллектуального развития или сенсорными или физическими, имеют право первоочередного зачисления в детские сады по месту регистрации.

Шаг 2. Визит в ближайший инклюзивно-ресурсный центр

Обязательно следует иметь вывод о комплексной психолого-педагогической оценке развития.

Тестирование проводят специалисты ИРЦ, его заключение следует получить не менее шести месяцев до начала учебного года.

При оценке устанавливают особые образовательные потребности ребенка и степень их проявления, а также его сильные и слабые стороны.

Шаг 3. Электронная очередь

Стать в очередь можно на официальном сайте города или на портале. Однако в систему внесены не все садики. В таком случае следует обратиться в районный или городской отдел образования.

При регистрации следует добавить вывод ИРЦ о комплексной оценке развития.

Шаг 4. Проверка статуса заявления о регистрации в очереди

При успешной регистрации заявление получит статус "Зарегистрирован в очереди". Обработка заявления может продолжаться несколько дней.

Шаг 5. Проверить регистрацию в выбранный садик

Когда в выбранном заведении дошкольного образования появится место, статус регистрации изменится. На электронный адрес придет приглашение в детский садик. Это свидетельствует о регистрации в это учебное заведение.

Шаг 6. Визит в заведение, в которое получили приглашение

Родителям следует лично убедиться, что у ребенка будут все условия для качественного инклюзивного обучения. Нужно обратить внимание на радушие среды, а также архитектурную доступность заведения, особенно, если ребенок передвигается на колесном кресле.

Шаг 7. Подача документов в детский садик

Перечень документов, необходимых для зачисления:

копия свидетельства рождения ребенка;

медицинская справка по форме №086/о;

заявление о причислении (в инклюзивную группу);

заключение ИРЦ о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка;

копия медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии, если ребенок имеет инвалидность;

при наличии копии индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью.

Как писал OBOZ.UA, ранее педагог из Индии дал родителям семь советов, как выбрать детский сад.

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