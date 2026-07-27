Как вы пишете букву «Х»? Этот тест раскроет вашу личность

Обычная буква X состоит всего из двух перекрещивающихся линий, поэтому мало кто задумывается о том, как именно её пишут. Однако люди начинают и заканчивают штрихи в разных точках. Посмотрите на изображение ниже.

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В детстве большинство людей учатся писать одинаково, но с годами вырабатывают собственный почерк. По словам эксперта по анализу почерка Кэти Макнайт, даже направление линий при написании буквы X может указывать на определенные черты характера. На изображении цветной линией обозначен первый штрих, а черной – второй.

Вариант 1

Если вы начинаете писать букву X снизу справа и проводите обе линии в обратном направлении, это может свидетельствовать о желании двигаться вперед. Однако мысленно вы все еще остаетесь в прошлом.

Вариант 2

Если обе линии направлены вперед, но первую вы начинаете снизу слева, а вторую – снизу справа, это характеризует вас как бунтарского человека. Вы стремитесь оставить прошлое позади и начать новый этап, хотя прежние события до сих пор влияют на вас.

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Вариант 3

Два обратных штриха, первый из которых начинается сверху справа, указывают на нежелание подчиняться общим правилам. Вы не хотите приспосабливаться к общественным нормам, хотя не всегда можете объяснить причину своего протеста.

Вариант 4

В этом варианте только второй штрих проводится в привычном направлении – сверху справа вниз влево. Это может означать, что вы стремитесь смотреть вперед, но часть вас все еще возвращается к прошлому. Эксперт сравнивает это с вождением автомобиля, когда человек постоянно смотрит только в зеркало заднего вида.

Вариант 5

Первую линию X вы проводите сверху справа вниз влево, а вторую – в обратном направлении, снизу слева вверх вправо. По словам Кэти Макнайт, такой почерк указывает на привычку самостоятельно устанавливать правила и не слишком обращать внимание на общепринятые требования.

Вариант 6

Если первый штрих начинается снизу слева, а линии проводятся в необычной последовательности, вас можно назвать новатором. Вы не боитесь действовать иначе и уверенно принимаете свою непохожесть на других.

Вариант 7

По словам эксперта, именно так букву X пишет большинство людей, поскольку этому способу учат в школе: двигаться слева направо. Если вы и во взрослом возрасте сохранили эту привычку, то, вероятно, цените порядок, равновесие и не любите отступать от устоявшихся норм.

Вариант 8

Если вы начинаете писать букву сверху справа, это может свидетельствовать о склонности выходить за привычные рамки. Вы отдаете предпочтение нестандартным решениям и смотрите на ситуации под другим углом.

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