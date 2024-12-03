Как выглядело домашнее задание по математике 4000 лет назад: в нем обнаружили ошибку. Фото

Маленькая глиняная табличка из города Киш в Ираке, которая находится в коллекции Эшмола при Оксфордском университете, является одним из двух десятков примеров древневавилонских домашних заданий по математике. Археологи считают, что ученик использовал табличку в качестве "блокнота" для вычисления площади треугольника, где он и допустил ошибку, сохранившуюся до нашего времени.

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Неправильно решенная задача свидетельствует о важном культурном развитии, когда люди переходили от запоминания к записи информации, сообщает LiveScience. На табличке диаметром 8,2 см изображен прямоугольный треугольник с тремя наборами чисел, написанных клинописью – по одному набору вдоль каждой из двух сторон, представляющих длину и высоту треугольника, и один посередине, обозначающий его площадь.

По верхней линии (высоте) треугольника ученик написал 3.75, а по вертикальной линии (основе) – 1.875. Это означает, что площадь треугольника должна быть равна 3.5156. Вавилонянин ошибочно вычислил ее как 3.1468.

Несколько таких древних "блокнотов" были найдены в Кише и соседнем Вавилоне, оба из городов были основными местами начального математического образования. Хотя эта конкретная табличка пуста с обратной стороны, другие примеры включают надпись учителя с одной стороны и студента с другой.

Развитие математического образования в древнем Вавилоне соответствовало времени, когда формировались великие империи. В то время как алгебра и геометрия, вероятно, были изобретены примерно в 3000 году до нашей эры в Шумере, поскольку растущая цивилизация нуждалась в способах расчета налогов, подсчета торговли и коммерции и создании календарей.

Вавилонская математика имела систему обчисления с основой 60, которую мы все еще используем для измерения времени – 60 секунд в минуту, 60 минут в часе. И эти древние люди поняли теорему Пифагора более чем за тысячелетие до того, как древнегреческий философ Пифагор прославился тем, что установил, что сумма квадратов двух сторон прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

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