Как выучить цвета радуги: лайфхаки для школьников

Учительница младших классов Ольга Федотова рассказала, как изучить цвета радуги. Она поделилась лайфхаками, которые помогут легче запомнить их последовательность.

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В посте в социальной сети Facebook педагог предложила детям два варианта для изучения цветов на украинском языке, потому что когда они с учениками проходили тему радуги, одна из учениц начала рассказывать общеизвестную фразу об "охотнике". А в комментариях пользователи дописали еще несколько – теперь точно будет из чего выбрать, чтобы цвета радуги не ассоциировались с русским языком.

"Часто Ослик Жадав З’їсти Багато Солодких Фруктів" и "Чому Пінгвіни Живуть Зимою Без Своїх Фантазій", – предлагает Ольга Федотова.

В комментариях пользователи поделилась немалым количеством других вариантов для запоминания последовательности цветов радуги, что доказывает, насколько красив и разнообразен украинский язык.

"Чепурний Пузатий Жук З'їв Барвистий Свіжий Фрукт"

"Чарівниця Осінь Жартує Зеленій Берізці Сукню Фарбує"

"Чапля Осінь Жде Завзято Буде Сани Фарбувати".

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