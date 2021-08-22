Ще трохи, і знов почнеться щорічний вересневий серіал "школа-репетитори-гуртки". Останній пункт, між іншим, не менш важливий, ніж перший, адже одне з негласних правил виживання у школі стверджує: аби добре почуватися у шкільних стінах, треба мати потужне позашкільне життя. І спортивні гуртки тут у топі, оскільки складають гарну альтернативу статичному сидінню за партами та життю всередині гаджетів. А ще є пряма кореляція між фізичною активністю і успішним навчанням, причому в будь-якому віці. Вчені, до речі, підтверджують цю ідею. Дослідження ірландських науковців доводять, що заняття аеробікою прокачують математичні здібності, а велоспорт покращує пам’ять та сприяє вивченню іноземних мов. І самооцінка – вона також неодмінно зростає! Якщо дитина має успіхи у спорті, самоповага у всіх сферах життя стає рисою її особистості. Перевірила на власному синові, якого свого часу віддала на плавання.

Є ще один привід обрати змалечку спортивну секцію до душі: навички, набуті в дитинстві, найкраще засвоюються і залишаються з нами на все життя. Той, хто встав на ковзани в шість-сім років, і в 50 взує їх та підкорить каток, а техніка плавання відразу видає людину, яка займалася цим видом спорту в дитинстві. Отже, треба поспішати. Але на що орієнтуватися при виборі свого виду спорту? Можна на темперамент. Навряд чи хореографією зможе займатися дитина-холерик, а ось всім, що пов’язано з грою – футболом, хокеєм, волейболом – легко! Флегматики добре почуватимуться у художній гімнастиці - тут багато статичних розтяжок, методичності. Сангвінікам, мабуть, буде добре скрізь, а меланхолікам варто спробувати дитячу йогу. Втім, у всіх спортивних заняттях є важлива суперсила – розкривати дітей та додавати їм якостей, яких бракує у житті. Навіть найапатичніший меланхолік-соціопат у дружньому спортивному колективі має всі шанси зацікавитися світом. Вибір між командним та індивідуальним видами спорту теж багато в чому залежить від характеру. Харизматичним лідерам більш до душі теніс, плавання, легка атлетика – там, де ти сам-на сам зі своїм успіхом. Діти, для яких друзі та спілкування – сенс буття, будуть найрезультативніші у командних видах спорту.

Раджу ще один спосіб обрати свій вид спорту – дізнатися про найпопулярніші з них з яскравих сучасних книжок. Остання така "На старт, увага, золото" Скотта Аллена тільки-но вийшла з друку у видавництві "Каламар". Інфографіка кожного розвороту присвячена окремому виду Олімпійських та Параолімпійських ігор: волейболу, гольфу, карате, триатлону, тенісу, каное, маунтенбайку і ще близько 40 видам спорту. Британець Скотт Аллен, дитячий автор і спортивний журналіст, стисло і дотепно розповів про правила кожної гри, її недоліки та переваги, здібності, які треба мати, аби досягти успіху у фехтуванні, стрільбі з луку, серфінгу або будь-якій іншій активності. Гортаючи сторінки, можна порахувати власні шанси стати чемпіоном у конкретному спорті, дізнатися про сленг спортсменів, легенди ігор, цікаві факти, олімпійських чемпіонів, зокрема українців, які отримували (якщо, звісно, отримували) золото у кожному з видів спортивних змагань. Плюс – довідка про виникнення Олімпійських ігор, критерії олімпійських видів спорту, ігри-претенденти, які цілком ймовірно у майбутньому можуть потрапити до Олімпіади: наприклад, кайтбординг, більярд, боулінг, спортивний дайвінг, сквош, сумо, інші. Мені дуже подобається, як влучно і з гумором пише Скотт Аллен. До речі, він створив серію неймовірно кумедних дитячих книжок про ламу-футболіста, які поки що не перекладені українською мовою. Окреме задоволення – залипнути на ілюстрації іспанського художника Антуана Корбіно.

Особисто я для себе обрала танці, якими вирішила серйозно зайнятися, коли мені виповнилося 40+. Їх поки немає у книзі та переліку Олімпійських змагань, але, можливо, колись вони також з’являться на Олімпіадах. Вплив моєї спортивної, танцювальної частини життя на внутрішній стан і бізнес безперечні. Ось кілька взаємозв’язків: спорт допомагає перемогти страхи, зокрема страх публічних виступів. Адекватне сприйняття поразок також добре прокачується, завдяки участі у змаганнях: їх результати бувають різними. Спортсмену відомо, що кожна поразка стимулює нові зусилля, знання і зрештою перемогу. Танці і спорт навчили не зупинятися на тому, що вже досягнуте, рухатися далі, відповідати за себе, підтримувати партнера та команду, швидко реагувати та приймати рішення. Всі ці якості стають у нагоді в житті, особливо, коли маєш власну справу, і тренувати їх з дитинства – дуже класна ідея. Навіть якщо Ваша дитина не стане олімпійським чемпіоном, спорт обов’язково розкриє її суперсили і подарує море задоволення.

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