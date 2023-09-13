Как запрещать что-либо ребенку без ссор и истерик: советы психолога Марии Сичинской

Основное правило при запретах – оставаться на одной стороне с ребенком и не агрессировать. Мария Сичинская, эксперт по воспитанию и семейным отношениям, советует родителям найти слова утешения и позволить проявить эмоции, однако помочь принять ограничения.

OBOZREVATEL со ссылкой на советы психолога собрал информацию, что нужно знать родителям о детских истериках и как научиться их останавливать. Эксперт по осознанному воспитанию отмечает, что истерики могут возникать по множеству причин, в том числе и по запретам (чтобы просмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Причины возникновения истерик у детей

Самые острые проявления детской истерики включают в себя крики и агрессию на окружающих, и это может возникать по множеству причин. Для многих взрослых трудно успокоить ребенка в таких ситуациях, особенно, когда их реакцию воспринимают негативно, например, в общественных местах.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста слишком импульсивны, поэтому им трудно держать психическое состояние на контроле. Любая мелочь может вызвать слезы и эмоциональный всплеск, особенно если они не получают желаемое. Следует запомнить, что у ребенка нет цели довести взрослых до нервного срыва или манипулировать, однако есть навык в проживании негатива таким образом.

Что делать, если у ребенка возникла истерика из-за запрета

Прежде всего нужно успокоиться родителям и дать возможность ребенку проявить свои эмоции. Не стоит воспитывать на глазах у посторонних и начинать кричать, в данной ситуации в первую очередь важно психологическое состояние вашего ребенка.

Для стабилизации состояния следует быть рядом с ребенком и направлять его эмоции в мирное русло. Необходимо научить сына или дочь принимать переживания, выражать их без ущерба для себя и окружающих.

Чтобы создать контакт, присядьте на уровень дошкольника и посмотрите в глаза. Озвучьте эмоции, которые в момент может испытывать ребенок, например "тебе грустно/ты сердишься/тебе обидно". Общаясь тихим и уверенным голосом, малыш будет получать чувство безопасности.

Когда ребенок увидел, что вы рядом и разделяете его эмоции, продолжайте демонстрировать принятие, например словами "Я понимаю тебя, это так досадно!". Дайте возможность на проявление эмоций столько времени, сколько нужно, одновременно выражайте слова поддержки и обнимайте. Если знаете, что могут произойти такие случаи, при планировании прогулки выйдите раньше, к таким ситуациям лучше быть готовым заранее.

Для того чтобы ребенок научился принятию запретов, ему нужно создать определенные условия, сообщила психолог портала "Освіторія". Они включают в себя 7 пунктов, предлагаем с ними ознакомиться подробнее.

У ребенка должна быть в озможность безопасно проявлять свои эмоции и чувства.

Уважать эмоции и понимать, что ребенок истерикой просто достигает желаемого результата, ведь чаще всего такой навык развивается непоследовательными действиями взрослых, которые во что бы то ни стало хотят прекратить истерику. "Куплю тебе игрушку, только не плачь".

и понимать, что ребенок истерикой просто достигает желаемого результата, ведь чаще всего такой навык развивается непоследовательными действиями взрослых, которые во что бы то ни стало хотят прекратить истерику. "Куплю тебе игрушку, только не плачь". Важно учиться определять собственные границы и отстаивать определенные правила в любой ситуации. Распознавать и удовлетворять потребности (внимание, еда, сон и т.д.), однако не давать ребенку "садиться на голову" подчиняясь всем его прихотям.

Проявлять понимание и сопереживать. Последовательность в проявлении эмоций и действий не делает родителей более мягкими, наоборот создают ребенку атмосферу комфорта и поддержки.

Последовательность в проявлении эмоций и действий не делает родителей более мягкими, наоборот создают ребенку атмосферу комфорта и поддержки. Наказание за истерики будет приводить к обиду и страху, что в свою очередь побуждает проявления агрессии у ребенка.

Не стоит обесценивать чувства и проявление эмоций.

чувства и проявление эмоций. Не учить искать других виновных и не отвлекать ребенка от проживания эмоций, это может приводить к оторванности от реальности.

Психолог отмечает, что мы все живые люди и иногда не хватает терпения, однако взрослые должны стараться держать себя в руках для сохранения эмоционально близких отношений с ребенком.

{"url":"https://www.instagram.com/p/CxBJuhLND1T/","id":"CxBJuhLND1T"}

"Делайте это по-доброму, не агрессируйте, говорите с пониманием и оставайтесь на одной стороне с ребенком. Например "Я понимаю, тебе очень грустно, ты можешь даже сердиться, но этого не будет." Можете утешить ребенка, принять его слезы и помочь ему принять ваше правило или ваш запрет", – делится эксперт по воспитанию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие книги по рекомендации психолога стоит прочитать подросткам, чтобы лучше себя понять.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.