Какая девочка лишняя? Головоломка на внимательность

Головоломки на внимательность – эффективный способ потренировать мозг. Такие задания заставляют концентрироваться на деталях, которые легко упустить с первого взгляда. Регулярное выполнение подобных упражнений помогает поддерживать умственную активность и скорость мышления. Смотрите изображение ниже.

Видео дня

Предлагаем проверить наблюдательность прямо сейчас. Попробуйте определить, какая девочка на картинке лишняя.

Ваша задача – внимательно рассмотреть картинку и найти "лишнюю" девочку за 4 секунды.

Головоломки формата "найди отличие" развивают внимательность, зрительную память и способность быстро анализировать информацию.

Они помогают тренировать концентрацию и навыки замечать мелкие детали. Регулярная практика таких заданий поддерживает когнитивные функции и может снижать риск возрастного ухудшения памяти. Кроме того, это простой и приятный способ дать мозгу полезную нагрузку.

Разгадка

Лишняя девочка находится справа на картинке.

Она отличается от остальных выражением лица, тогда как все остальные имеют одинаковую мимику.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, в которой нужно было найти медведя, который спрятался среди оленей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.