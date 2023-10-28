Какое минимальное и максимальное количество учащихся должно быть в классе НУШ. Разъяснение юриста

Новая украинская школа опубликовала юридические разъяснения на популярные вопросы, приходящие на почту редакции. Одной из тем стала наполняемость классов.

Об этом стало известно с официального сайта НУШ. Юрист объяснил, сколько должно быть учеников, чтобы класс работал и какое число детей будет считаться максимальным.

Наполняемость класса в государственном, коммунальном учебном заведении не может быть менее 5 человек. Это регулируется частью второй статьи 12 Закона Украины " О полном общем среднем образовании".

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Если же количество учеников не позволяет сформировать класс, школьники могут продолжить обучение в данном заведении по одной из его форм, кроме очной. Или перейти в другое заведение, что обеспечит территориальную доступность.

Если количество школьников в классе уменьшится, то это нельзя считать основанием для расформирования коллектива до окончания учебного года.

Что касается максимальной наполняемости класса: во время военного положения количество детей в классе фактически не ограничивается, кроме дневной и вечерней формы обучения. Например, вполне возможно, чтобы 30 учеников в классе обучались по очной (дневной) или вечерней форме, в то время как еще десять будут числиться в этом же коллективе, однако получать образование с помощью другой формы. Однако если одновременно 40 учеников будут учиться на дневной или вечерней форме, это будет нарушением указанной выше нормы закона.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в Украине создали комиксы для школьников 7, 9, 10 и 11 классов: "Наталка Полтавка", "Черная рада" и другие произведения.

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