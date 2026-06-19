Какой дом лишний? Запутанная головоломка

В этой визуальной головоломке нужно найти дом, который отличается от всех остальных. Задача кажется простой только на первый взгляд, ведь разница очень незначительна и хорошо замаскирована. Посмотрите на изображение ниже.

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Именно поэтому эта головоломка станет хорошей проверкой внимательности, быстроты мышления и умения замечать детали. Так что попробуйте справиться как можно быстрее.

На изображении показано 50 домов, разделенных на пять рядов. Каждый из них имеет одинаковый общий вид: красную крышу, несколько этажей, двери, окна и большую букву "H" спереди. Однако один дом все же отличается от остальных.

Ваша задача – найти лишний дом за 10 секунд. Включите таймер и попробуйте справиться без подсказок.

Визуальные головоломки полезны тем, что тренируют внимательность и концентрацию. Когда человек ищет мелкое отличие среди десятков похожих объектов, мозг активно сравнивает детали, отсеивает лишнее и фокусируется на малейших различиях.

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Такие задания также помогают развивать наблюдательность. Это полезный навык не только для развлечения, но и для повседневной жизни: он помогает быстрее замечать ошибки, ориентироваться в информации и лучше запоминать визуальные детали.

Кроме того, головоломки могут быть хорошим способом ненадолго отдохнуть от рутины. Они переключают внимание, дают мозгу другой тип нагрузки и одновременно создают приятное ощущение азарта, когда ответ наконец найден.

Ответ

Он отличается от других тем, что у него отсутствует одна деталь, которая есть на остальных домах.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, которая покажет силу вашего ума.

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