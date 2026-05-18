Какой ответ? Непростая математическая головоломка

Математические головоломки тренируют внимательность, логику и умение быстро находить скрытые закономерности. В этой задаче нужно не просто сложить числа, а понять, по какому правилу образованы странные ответы справа. Смотрите изображение ниже.

На первый взгляд примеры кажутся нелогичными, но все они построены по одной схеме. Если внимательно сравнить предыдущие строки, можно быстро найти правильный принцип.

В чем польза таких головоломок

Такие задачи полезны тем, что заставляют мозг искать неочевидные связи. Они тренируют внимательность, логическое мышление, память и способность замечать закономерности. Кроме того, математические головоломки не всегда требуют сложных знаний – часто достаточно спокойно посмотреть на примеры и проверить несколько возможных вариантов.

В этой задаче ответ состоит из трех частей:

первая часть – умножение двух чисел;

вторая часть – их сумма;

третья часть – разница между ними.

Например:

8 і 2

8 × 2 = 168 + 2 = 108 – 2 = 6

Итак, ответ: 16106.

То же правило работает и для других примеров:

5 и 4:5 × 4 = 205 + 4 = 95 – 4 = 1 4 = 1

Ответ: 2091.

9 и 6:9 × 6 = 549 + 6 = 159 – 6 = 3 6 = 3

Ответ: 54153.

Теперь применим это правило к последнему примеру:

20 і 3

20 × 3 = 6020 + 3 = 2320 – 3 = 17 3 = 17

Если записать эти результаты подряд, получим: 602317

Вывод

Правильный ответ на головоломку 602317.

