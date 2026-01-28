Какой праздник отмечают 28 января в Украине: все об этом дне

28 января объединяет религиозные, международные и знаковые исторические события. Этот день напоминает о духовном наследии христианства, а также о важных решениях и событиях, повлиявших на судьбу Украины и мира.

Сегодня отмечают Международный день LEGO и День открытия Антарктиды. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 января

День святого преподобного Ефрема Сирийца

Православная церковь 28 января чтит память преподобного Ефрема Сирийца – одного из самых выдающихся христианских богословов и поэтов IV века. Он известен как автор многочисленных духовных гимнов, молитв и поучений, ставших частью богослужебной традиции. Особое место в церковной жизни занимает покаянная молитва Ефрема Сирийца, которую читают в период Великого поста. Его произведения подчеркивают смирение, покаяние и внутреннее очищение человека. День памяти святого считают напоминанием о силе слова и духовной дисциплины.

Международный день LEGO

Это неофициальный, но популярный праздник, посвященный известному конструктору LEGO, который стал символом творчества, воображения и инженерного мышления. В этот день во многих странах проводят тематические выставки, мастер-классы и игровые события для детей и взрослых. LEGO давно вышел за пределы игрушки и используется в образовании, дизайне и даже науке. Праздник подчеркивает важность игры как инструмента обучения. Он также напоминает о ценности креативного мышления с раннего возраста.

День открытия Антарктиды

28 января отмечают день открытия Антарктиды – континента, который стал символом научных исследований и международного сотрудничества. Антарктида играет ключевую роль в изучении климата, океанов и глобальных экосистем. Сегодня этот день напоминает об ответственности человечества за сохранение хрупкой природы планеты. Он также подчеркивает значение науки без границ. Для исследователей это символ стремления к познанию неизвестного.

Исторические события 28 января

1920 – спектаклем Владимира Винниченко "Грех" в Виннице открылся Украинский драматический театр имени Ивана Франко, который впоследствии стал Национальным театром в Киеве.

1992 – Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг как Государственный флаг Украины.

2003 – во время встречи президентов Владимира Путина и Леонид Кучмы был подписан Договор о российско-украинской государственной границе, который в будущем был нарушен Россией.

2010 – Виктор Ющенко указом признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины в ХХ веке.

2014 – Верховная Рада отменила так называемые "законы 16 января", а Николай Азаров подал в отставку на фоне событий Революции Достоинства.

