Какой праздник отмечают 5 октября: церковный календарь

5 октября – день, когда в календаре соединилось сразу несколько важных и символических дат. В этот день отмечают профессиональные и международные праздники, а также вспоминают о событиях, которые имеют культурное и общественное значение. Сегодня стоит поздравить всех учителей и педагогов – в этом году День учителя в Украине совпадает с международным.

Также 5 октября – День территориальной обороны Украины. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 октября

Церковный праздник

5 октября православная церковь чтит память мученицы Харитины Амисийской (Понтийской). По преданию, она пострадала за веру во Христа в IV веке, став примером непоколебимости и духовной стойкости. Ее жизненный подвиг напоминает верующим о силе веры и способности оставаться верным своим убеждениям даже перед лицом смертельной опасности.

День учителя

В Украине 5 октября отмечают День учителя, который совпадает со Всемирным днем учителя. Этот праздник призван почтить педагогов, их труд и вклад в формирование будущего поколения. Учителя традиционно получают в этот день цветы, теплые слова благодарности и искренние пожелания от учеников и родителей.

День территориальной обороны Украины

В условиях современной войны особое значение приобретает еще одна дата – День территориальной обороны Украины. Этот праздник чествует военнослужащих и добровольцев, которые защищают государство и общины, демонстрируя мужество, преданность и готовность защищать родную землю.

Другие международные даты

Всемирный день Джеймса Бонда – отмечается в честь выхода первого фильма о легендарном агенте 007 ("Доктор Ноу", 1962 года). Сегодня это еще и культурный символ, объединивший поколения поклонников кино.

Международный день против проституции – дата, призванная привлечь внимание к проблеме торговли людьми, сексуальной эксплуатации и нарушения прав женщин и мужчин по всему миру.

Исторические события 5 октября

1594 – началось восстание под предводительством Северина Наливайко.

1933 – режиссер Лесь Курбас уволен из харьковского театра "Березиль" за "национализм".

1939 – под давлением СССР Латвия подписала Советско-латвийский договор о взаимопомощи, который сделал возможным дальнейшую оккупацию этой страны.

1910 – в Португальском королевстве установлена демократическая республика.

1962 – вышел первый сингл группы The Beatles – "Love Me Do".

2023 – вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по Грозе.

Кто родился 5 октября

1713 – Дени Дидро, французский писатель, философ-просветитель, энциклопедист.

1864 – Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа. Брат Огюста Люмьера.

1883 – Болбочан Петр Федорович, украинский военный деятель, полковник Армии УНР, глава Крымской операции против большевиков с целью установления на территории полуострова украинской власти и взятия под контроль Черноморского флота.

1909 – Богдан-Игорь Антонич, украинский поэт, прозаик.

1930 – Павел Попович, летчик-космонавт СССР № 4, первый украинец в космосе.

1936 – Вацлав Гавел, чешский политик, президент демократической Чехии.

1941 – Нестор Киршнер, президент Аргентины в 2003–2007.

1984 – Станислав Партала, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1880 – Жак Оффенбах, французский композитор, основоположник классической оперетты.

1912 – Льюис Босс, американский астроном, составитель Генерального каталога звезд.

2000 – Майкл Смит, канадский химик, родившийся в Великобритании, лауреат Нобелевской премии 1993 года.

2007 – Леонид Шульман, украинский и советский астрофизик, публицист и общественный деятель. Специалист по физике комет. Доктор физико-математических наук. Первый председатель коллегии Народного Руха Украины по науке.

2011 – Стивен Джобс, основатель компании "Apple".

