Какой процент молодежи в Европе не работает и не учится и почему Украине стоит бить тревогу. Таблица

В Европе 11% молодежи в возрасте от 15 до 29 лет не работали и не учились (NEET), согласно данным 2024 года. Страны Европейского Союза (ЕС) хотят сократить этот показатель до менее чем 9% к 2030 году. 11 из 34 уже достигли этой цели по состоянию на 2024-й.

Видео дня

По данным Евростата, доля молодежи NEET в ЕС колебалась от 4,9% в Нидерландах до 19,4% в Румынии. В то же время, наиболее высокий показатель наблюдается в странах-кандидатах – Турции 25,9% и Боснии и Герцеговине – 22,2%. На этом отметил доктор экономических наук и профессор Александр Костюк в заметке в Facebook.

Он отмечает, что в Южной и Юго-Восточной Европе показатели NEET значительно выше, тогда как в Западной и Северной демонстрируются лучшие результаты. Показатели выше среднего по ЕС имеет Румыния – 19,4%, Италия – 15,2%, Сербия – 14,9%, Литва – 14,7%, Греция – 14,2% и Болгария – 12,7%, Германия – 8,5%.

Самыми успешными считаются страны с более низким показателем. В частности:

Ирландия и Словения – 7,6%

Мальта – 7,2%

Норвегия – 6,8%

Швеция – 6,3%

Исландия – 5%

Эти страны демонстрируют успехи в помощи молодежи найти свой путь. В то же время, показатель Турции более чем в пять раз превышает показатель Нидерландов. Это объясняется тем, что существует большой разрыв между навыками, которые требует рынок труда и навыками, которые получают студенты в университетах.

Кроме того, исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2025 год показывает относительно низкую долю выпускников в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM) в Турции. В отчете содержится призыв к увеличению количества курсов, отвечающих потребностям рынка труда.

По словам Костюка, молодежь Турции и некоторых других стран попадает в квалификационную яму, что затрудняет поиск работы по специальности или оставляет без работы вообще. Педагог отмечает, что на это стоит обратить внимание и Украине. Так, например, по состоянию на 2020 год около 15,5% молодежи не работало или не получало образование. По показателю трудоустройства выпускников наша страна имеет не более 60% против худшего в Европе – 77,3% в Италии. Такие данные свидетельствуют о значительном расстоянии между системой высшего образования и рынком труда.

"Эти наши два показателя – 15,5% молодежи, которая не работает или не получает образование, что не является худшим показателем в Европе и 58% – показатель трудоустройства выпускников вузов (данные 2021 года), что значительно ниже худшего показателя в Европе, требуют отдельного внимания правительства и МОН, потому что ярко свидетельствуют об отсутствии баланса между системой высшего образования и рынком труда. На этом фоне показатель охвата молодежи в Украине высшим образованием – почти 60%, что является одним из самых высоких в Европе вызывает удивление и свидетельствует о значительном расстоянии между системой высшего образования и рынком труда", – отмечает Костюк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ-10 стран, где учится больше всего украинских студентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!