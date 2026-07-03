Какой смайлик лишний? Хитрая головоломка

В этой головоломке собраны почти одинаковые грустные смайлики, но среди них спрятался один лишний. Задачу усложняет то, что разница очень незначительная. Посмотрите на изображение ниже.

Видео дня

Только один смайлик отличается от остальных. Если вам удастся найти лишний смайлик менее чем за 30 секунд, можно считать, что с внимательностью у вас все в порядке.

Такие головоломки специально построены на мелких различиях. Глаза быстро привыкают к повторяющемуся узору, и мозг начинает воспринимать все элементы как одинаковые. Именно поэтому человек может несколько раз смотреть прямо на нужное место и не замечать разницы.

Можно искать смайлик строка за строкой или быстро просматривать всю картинку. Но из-за почти одинаковых лиц легко начать сомневаться, есть ли там вообще другой эмодзи.

На самом деле лишний смайлик действительно есть. Он очень похож на остальные, но имеет немного другие черты.

Главные истории дня

Визуальные головоломки тренируют внимательность, концентрацию и способность замечать мелкие детали среди большого количества похожих объектов. Такие задания заставляют мозг быстро сравнивать формы, расположение элементов и незначительные различия.

Кроме того, короткие головоломки помогают переключиться после работы или учебы. Они дают легкую нагрузку для мозга, но не требуют длительной подготовки или специальных знаний. Именно поэтому такие задания хорошо подходят для небольшой паузы в течение дня.

Ответ

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на внимательность, в которой нужно было найти все спрятанные предметы.

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