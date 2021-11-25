Какой будет "расплата" выпускника Президентского университета за отказ работать в госсекторе – рассказали в МОН
Выпускник президентского университета сможет отказаться от работы в государственном секторе. Но при условии, что компенсирует стоимость своего обучения в трехкратном размере.
Такое условие предусматривает концепция создания Президентского университета, но это еще могут изменить. Об этом рассказал во время пресс-завтрака в Киевском национальном университете им. Шевченко, заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, – сообщает "Интерфакс-Украина".Не отработал – плати. В трехкратном размере
После окончания Президентского университета студентам гарантируют работу в государственных компаниях, органах власти, исследовательских и научных институтах. Но это еще и обязанность. Отработать в госсекторе они должны будут по принципу "сколько учился – столько работаешь". Если же нет – выпускнику придется компенсировать остоимость своего обучения в трехкратном размере.
О таких пунктах концепции создания Президентского университета рассказал заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук во время пресс-завтра в Киевском национальном университете им. Шевченко.
Однако, отметил чиновник, насчет компенсации еще могут передумать.
"Эта норма требует доработки и юридического оформления... Мы не говорим, что это догма. Возможно, есть другой механизм, который позволит сделать так, чтобы все выпускники оставались в Украине и работали на Украину", – пояснил Игорь Гарбарук.Сколько студентов и сколько денег
Замглавы МОН подтвердил, что первый набор Президентского университета составит 120 студентов. Из года в год набор будет увеличиваться, а максимум в вузе смогут учиться 2,5 тыс. человек.
Сначала в Президентском университете будет бюджетная форма обучения. Но, по словам Игоря Гарбарука, в Минобразования не исключают – появится и контрактная, в том числе для иностранных студентов.
В то же время чиновник затруднился ответить на вопрос, какова будет стоимость обучения одного студента за год в Президентском университете. Так что нельзя и посчитать, во сколько обойдется отказ выпускника отработать в госсекторе.
Игорь Гарбарук отметил, что законопроект "О Президентском университете" почти готов, сейчас он в Офисе президента. Подготовить проект президент Владимир Зеленский поручил Кабмину 31 мая.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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